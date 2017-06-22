旺财谷企业行，走进贝能达

北京2017年6月22日电 /美通社/ -- 旺财谷上线这三年也正是互联网金融蓬勃发展的三年。从行业乱象到监管出击，良性退出，行业发展趋向良性，旺财谷可谓见证了行业的高潮迭起和险象环生。互联网金融的出现和发展，无疑在传统理财渠道的基础上为人们提供了更多的投资选择。



旺财谷企业行现场

步入2017年以来，随着网贷行业监管政策及实施细则逐步明确和落地，行业自律和信息披露更加完善，行业发展速度加快，受益企业和投资人数量不断上升。旺财谷一直以来，秉承普惠金融使命，为无数企业解决融资难题。6月22日，旺财谷企业行小分队一行人又走进合作企业贝能达，和小伙伴们分享了旺财谷的健康理财观。

旺财谷作为一家稳健运营了三年的老平台，上线之初就坚持践行普惠金融和服务实体经济的发展理念。倡导树立健康的理财观，所以这次走进企业，企业行旺仔也是和贝能达的小伙伴们分享了互联网金融理财知识的基础上，也传递了旺财谷严谨积极的理财观：理财，不是致富道路，但却是生活哲学。科学的理财会让生活更美好。此次交流不仅增进旺财谷和合作企业之间的联系，更是提高了双发企业员工对彼此的了解。

未来旺财谷企业行行动将会继续，旺财谷期待和所有合作企业共同发展进步。