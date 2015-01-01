中系潜艇强势来袭 空中网《战舰猎手》蓝海测试今日开启

北京2017年6月22日电 /美通社/ -- 随着人类社会的进步，对能源的依赖日益严重，石油成为各国抢夺的重要战略资源。在《战舰猎手》的世界中，两方舰队派出精英部队，对储藏有大量石油资源的“东海诸岛”展开了激烈战斗。

《战舰猎手》蓝海测试今日震撼开启。中系潜艇“03型”、“033型”对阵日系巡洋舰“北上”，全新地图“东海诸岛”带来不一样的战场策略。更有海量优化内容为玩家带来更加真实的海战体验。

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【祖国的深海利剑 -- 03、033潜艇】

新中国成立初期，为了在没有坚船利炮的时代保卫领海主权与海上交通线，潜艇成了最好的“战略”武器。“03型”装备6具533毫米鱼雷发射管舰首皆可发射，携带大量水雷，在6级潜艇中攻击力十足。“03型”潜艇不仅为保卫祖国领海做出了杰出贡献。更为红色海军潜艇部队的发展，点燃了星星火种。

“033型”潜艇在前苏联提供的“R”级潜艇设计图基础上演变而来，并作出了多项改进，是我国首艘自产潜艇。“033型”长时间作为祖国海军主力潜艇，为万里海疆的安全立下了汗马功劳。她装备了先进的国产H/SQ2-262A型声纳，航行噪音降低至约20分贝，8具533毫米鱼雷发射管与28枚水雷更让敌人闻风丧胆。作为游戏中的8级顶尖潜艇，033型潜艇可以前后同时对敌人发动攻击，全部武器一次齐射足矣消灭任何敌人。 【40发鱼雷毁天灭地！北上大魔王登场】 北上号巡洋舰不论是在历史上还是游戏中，都是一艘十分特殊的战舰，细长的舰身上对称安装了10座四联装鱼雷发射管，不管是在当时还是现在都是独一无二的。可以一次性射出40枚鱼雷的她，仅凭单舰就能封锁整片海域，堪称“北上大魔王”。 【血战“东海诸岛”】 本次测试开放的全新地图“东海诸岛”由两座大型岛屿组成将战场分为三处，对阵双方南北布阵共同争夺位于中央的海域。战场北部海域宽广，适合大型战舰正面对抗，东南侧被岛屿阻隔适合中型战舰游走，西南侧的月牙形海域更适合灵活机动的小型战舰短兵相接。 【更真实更爽快，战斗界面全新优化】 随着蓝海测试一起到来的还有最新优化 -- 战斗信息更加全面、游戏画面更加流畅、多次击杀更增加了专属“五杀”特效。《战舰猎手》蓝海测试现已开启，苹果用户可在App Store下载，安卓用户请前往官网扫码下载，让我们一起开启最爽快的大海战吧。

【关于《战舰猎手》】

战舰猎手（Battleship Hunter）是一款二战题材3D海战射击手游。三分钟一局7v7的快节奏对战，感受更爽快战斗体验；独创水兵系统，拥有专业的转职晋升体系，个性化培养自己的舰员。更有触发式水兵技能，是关键时刻改变战局的力量，基于经典海战战术演化而来；首推潜艇模式，唯一真实水下视角，从海底出击；还原史诗战役，300艘航空母舰，战列舰，巡洋舰，驱逐舰，潜艇，带你重回波澜壮阔的大海战。