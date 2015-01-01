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至顶网云计算 中系潜艇强势来袭 空中网《战舰猎手》蓝海测试今日开启

中系潜艇强势来袭 空中网《战舰猎手》蓝海测试今日开启

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来源：美通社 2017年6月22日

关键字：美通社

北京2017年6月22日电 /美通社/ -- 随着人类社会的进步，对能源的依赖日益严重，石油成为各国抢夺的重要战略资源。在《战舰猎手》的世界中，两方舰队派出精英部队，对储藏有大量石油资源的“东海诸岛”展开了激烈战斗

《战舰猎手》蓝海测试今日震撼开启中系潜艇“03型”、“033型”对阵日系巡洋舰“北上”，全新地图“东海诸岛”带来不一样的战场策略更有海量优化内容为玩家带来更加真实的海战体验

【视频】https://v.qq.com/x/page/x0516veua84.html

【祖国的深海利剑 -- 03033潜艇】

新中国成立初期，为了在没有坚船利炮的时代保卫领海主权与海上交通线，潜艇成了最好的“战略”武器。“03型”装备6具533毫米鱼雷发射管舰首皆可发射，携带大量水雷，在6级潜艇中攻击力十足。“03型”潜艇不仅为保卫祖国领海做出了杰出贡献更为红色海军潜艇部队的发展，点燃了星星火种。

“033型”潜艇在前苏联提供的“R”级潜艇设计图基础上演变而来，并作出了多项改进，是我国首艘自产潜艇。“033型”长时间作为祖国海军主力潜艇，为万里海疆的安全立下了汗马功劳她装备了先进的国产H/SQ2-262A型声纳，航行噪音降低至约20分贝，8具533毫米鱼雷发射管与28枚水雷更让敌人闻风丧胆。作为游戏中的8级顶尖潜艇，033型潜艇可以前后同时对敌人发动攻击，全部武器一次齐射足矣消灭任何敌人

【40发鱼雷毁天灭地！北上大魔王登场】

北上号巡洋舰不论是在历史上还是游戏中，都是一艘十分特殊的战舰，细长的舰身上对称安装了10座四联装鱼雷发射管，不管是在当时还是现在都是独一无二的可以一次性射出40枚鱼雷的她，仅凭单舰就能封锁整片海域，堪称“北上大魔王”

【血战“东海诸岛”】

本次测试开放的全新地图“东海诸岛”由两座大型岛屿组成将战场分为三处，对阵双方南北布阵共同争夺位于中央的海域。战场北部海域宽广，适合大型战舰正面对抗，东南侧被岛屿阻隔适合中型战舰游走，西南侧的月牙形海域更适合灵活机动的小型战舰短兵相接。

【更真实更爽快，战斗界面全新优化】

随着蓝海测试一起到来的还有最新优化 -- 战斗信息更加全面、游戏画面更加流畅、多次击杀更增加了专属“五杀”特效。《战舰猎手》蓝海测试现已开启，苹果用户可在App Store下载，安卓用户请前往官网扫码下载，让我们一起开启最爽快的大海战吧

【关于《战舰猎手》】

战舰猎手（Battleship Hunter）是一款二战题材3D海战射击手游。三分钟一局7v7的快节奏对战，感受更爽快战斗体验；独创水兵系统，拥有专业的转职晋升体系，个性化培养自己的舰员。更有触发式水兵技能，是关键时刻改变战局的力量，基于经典海战战术演化而来；首推潜艇模式，唯一真实水下视角，从海底出击；还原史诗战役，300艘航空母舰，战列舰，巡洋舰，驱逐舰，潜艇，带你重回波澜壮阔的大海战

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