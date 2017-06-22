加速西南战略布局 京东云“互联网+”新经济发展项目落地重庆

重庆2017年6月22日电 /美通社/ -- 今日，在第二十届中国（重庆）国际投资暨全球采购会（简称“渝洽会”）上，京东集团与重庆市铜梁区人民政府签署“互联网+”新经济发展项目战略合作协议。双方将以促进产业转型升级、激发经济发展活力为主线，共同推动区域“互联网+”新经济发展。



渝洽会开幕式暨重大项目签约现场

京东将云计算、大数据的技术经验优势与地方特色产业优势有机结合，推动传统产业与电子商务的深度融合，带动地方农产品、服务业等相关产业的转型升级，为地方政府和企业提供云计算大数据业务，有效提升当地电子商务发展水平，打造地方特色产业发展新模式，为大众创业、万众创新和新经济发展提供新动能。

重庆铜梁是久负盛名的“龙灯之乡”，被文化部命名为“中国民间艺术之乡”和全国文化先进县。同时，铜梁也是重庆“西部菜都”四个核心基地县之一，获评全国蔬菜生产重点县称号，农特产品十分丰富。结合铜梁优势产业，充分发挥京东资源优势，促进铜梁区农产品、服务业等相关产业的转型升级与创新发展，将成为推动铜梁区新经济发展的有效路径。

根据京东与重庆市铜梁区人民政府达成的合作协议，双方将本着平等、互利、互信和共赢的原则，聚焦农业领域，协同无人机拓展，计划共建重庆市农村电商服务中心、京东云创空间（铜梁）、京东云（铜梁）产业培育中心、无人机应用基地／培训基地、重庆市农业大数据分析中心等，统筹规划、分步实施，有计划、有步骤地开展深入合作，共同携手推动铜梁新经济、新产业发展。

铜梁区政府相关负责人表示，铜梁区聚焦重庆地区农、林业特色产品和优势资源，此次与京东达成战略合作，将极大地促进当地“互联网+”新经济发展，推动地区特色产业转型升级。

京东云副总裁刘传玉表示，京东云正加速在西南地区的战略布局，围绕成渝城市群展开重点布局，此次与重庆市铜梁区达成的战略合作就是一步重要落地。秉承充分结合地方产业特色，与京东优势技术和资源深度对接的思路，未来京东云将继续连接、输出各方能力，助力区域“互联网+”新经济腾飞。