君亭酒店联手万达网络，优先入驻数字权益共享平台万益通

杭州2017年6月22日电 /美通社/ -- 2017年6月21日，万达网络科技集团在上海宣布旗下数字权益平台万益通正式发布，这标志着中国的数字权益共享进入一个新时代。中国电信、中国移动、中国联通、国家电网、中国银联以及涵盖航空公司、银行、君亭等连锁酒店等领域的200余个合作伙伴共同出席了发布会。

万益通是以新科技+权益共享新模式打造的数字权益创新平台，依托万达网络科技集团已覆盖的1.57亿活跃用户及6万多个合作品牌所累积的大数据，构建商旅、购物、休闲、游乐、民生五大场景权益生态圈，对数字权益的发现、匹配、估值、交易到共享的过程进行综合管理。

作为酒店领域的首批合作企业，君亭酒店此次联手万达网络，入驻万益通，依托以新科技+权益共享新模式打造的数字权益创新平台，力求最有效、最直接地让君亭的会员权益更具价值，进而不断扩大君亭自身会员忠诚奖励计划的覆盖范围。



君亭酒店总裁从波先生（左四）出席万益通启航仪式

君亭酒店总裁从波出席发布会并表示，发展会员，是实现君亭品牌核心价值的重要环节。凭借十多年来在中高端精选酒店领域创造的品牌口碑，如今的君亭已成功吸引并培养了大批热衷于君亭的粉丝、会员。无论是酒店体验、创新营销、还是服务场景的打造，核心还是找准我们的粉丝、会员群体，不断去提升会员的价值和含金量，从而留住我们忠诚度更高的客人。酒店生态发展到今天，竞争非常激烈，很多客人对于那些司空见惯的积分与毫无新意的奖励内容，感到厌倦，因此酒店会员营销的发展更需要创新、出奇。万益通的出现，本身就是一次全新的变革，我们期待借此合作机会，开启酒店领域会员发展的新时代。

万益通的出现改变了国内数字权益应用模式，重构了数字权益价值。在国内，卡券、积分已经是比较成熟的数字权益应用方式，但数字权益共享还是全新的概念。现实情况是，对商户而言，权益发放的渠道有限；对用户而言，已发放权益的活跃度低。大量的积分卡券发放缺乏有效的使用渠道，导致一人多卡、注册繁琐、权益模糊、积分沉淀、卡券闲置、匹配度弱等问题；而同时商户拉新成本高，拓客精准性差、会员增长受限、会员活跃度低，会员忠诚度未达标等痛点并未得到解决。万益通正是基于这一行业现状，打造一个链接商户、用户的平台，打破权益壁垒，促进权益流通，开创一个权益共享的新时代。

万益通平台的出现，无论是对于商户还是用户，都具有重大意义。对于商户来说，万益通是最有效、最直接的权益营销平台，可以实现权益发放、权益互通、权益核销以及引流用户等。

对用户而言，万益通是最丰富的权益交换平台，可实现权益发现、权益匹配、权益估值与权益交易等，通过万益通平台用户可以激活在各个商户的沉淀积分和闲置卡券，兑换成自己真正想要的权益，实现“化零为整、变废为宝”。

万达网络科技集团总裁曲德君表示，万达网络科技集团推出万益通，是对数字权益运用思路的一次全新梳理，凭借新科技+权益共享新模式，打破权益壁垒，促进权益流通，实现权益共享，打造全球领先的数字权益共享平台，这对于提升实体商业经营管理效率，推动消费升级都具有重要意义。

目前，万益通已经与超过150家企业达成合作意向，涵盖包括电影、网游、游乐城等游乐场景；银行、通讯、水电气等民生场景；购物中心、百货、超市、电商等购物场景；餐饮、美容、书吧等休闲场景；航空、酒店、OTA、出行等商旅场景；这意味着君亭· 四季会会员积分将在上述覆盖的场景里实现自由互换和权益平等互通，这将更大范围地升级君亭会员权益，进一步优化会员犒赏并丰富消费体验。

现阶段，万益通产品已经初步实现积分互换与卡券交易功能，未来，依托万达网络科技集团的创新科技与大数据资源，万益通将进一步实现权益匹配、权益估值等功能，为企业和用户赢得潜在数字权益的最大经济效能。

关于君亭

2007年，创始人吴启元先生以业内全新的精选服务模式创立君亭酒店品牌。历经10年的体验与品牌创新，君亭（股票代码 835939）始终坚持“产品品质第一、客人体验至上、应客户需求而变”的经营理念，以成为“中国中高端精选酒店品牌的引领者”为战略愿景，不断将君亭独具个性的东方文化和中国细腻浓情的服务推向世界。

截至目前，君亭酒店已开业和正在筹建的酒店达40家，客房总数逾6000间，分布于中国上海、浙江、江苏、湖北、安徽、江西、海南等多个中心城市。君亭将继续聚焦于中高端精选酒店的市场定位，深耕长三角，布局全国重点城市，提升并加速公司在中高端精选酒店领域的发展，立志于民族品牌的建设，诠释东方文化的精髓。