江森自控在沪揭幕亚太区“智慧”总部

中国首座 “三重认证”绿色建筑，打造可持续发展新引擎

上海2017年6月22日电 /美通社/ -- 今天，全球多元化技术和工业领域领导者江森自控宣布其位于上海的亚太总部大楼正式落成启用。作为中国首座斩获三星级中国绿色建筑设计标识认证、IFC-世界银行集团EDGE（卓越高能效设计）认证和美国绿色建筑协会LEED（能源与环境设计先锋奖）新建建筑铂金级认证的“三重认证” 建筑，江森自控亚太总部不仅成为中国绿色智慧建筑新地标，也是江森自控亚太区可持续发展新引擎，以及全球战略布局的重要里程碑。



江森自控亚太总部大楼于2017年6月落成启用

新启用的江森自控亚太总部大楼由江森自控和上海新长宁（集团）有限公司共同定制开发，双方团队历时三年共同打造了这座集办公、研发、展示等功能为一体的地标性建筑。该总部大楼总建筑面积约44300平米，坐落于上海市长宁区虹桥临空经济园区，与“园林式、高科技、总部型”的园区目标定位高度匹配，同时毗邻虹桥交通枢纽，紧临苏州河沿岸，尽显产业聚集、交通便利和绿色生态的综合区位优势，从战略选址上彰显江森自控在中国及亚太发展的雄心和信心。

江森自控董事长兼首席执行官穆安礼先生（Alex Molinaroli）在总部大楼落成仪式上表示：“亚洲地区，尤其是中国，是江森自控最重要的业务增长市场。我们相信，亚太总部在上海的启用，将使我们可以更好地把握和推动中国市场的快速增长，并继续牵手多方合作，以我们的远见、领先技术和智慧解决方案，助推中国和亚太区城市和社区的可持续性发展。”

打造绿色建筑典范

江森自控亚太总部大楼以全方位的绿色理念和实践，应用行业领先的智慧建筑科技整体解决方案，打造建筑节能“百科全书”：高效的中央冷冻机房、智能光控及照明系统、舒适节能的地板送风系统、可再生能源系统、先进的能源管理系统、楼宇自控系统等预计实现节能44%；通过水资源回收并循环使用于冲厕、灌溉和洗车等环节，预计为大楼节水42%；在所用的建筑材料与资源中，50%的木材产品是FSC（森林管理委员会）认证的木材，超过20%的建材来自于本地采购与生产，实现节约21% 材料中的物化能源。同时，江森自控所倡导的绿色节能理念还充分落实于员工出行等细节。大楼配有混合动力和电动交通工具充电站，鼓励员工绿色出行，从而有效减少燃油汽车使用所产生的废气排放。

彰显对华市场承诺

中国市场潜力巨大，是江森自控业务增长的强劲驱动。亚太总部大楼的启用也是江森自控致力于推动在华业务蓬勃发展的重要举措和承诺。该总部大楼整合了江森自控之前分散于上海多个办公地点的业务和职能部门，在为1600多名员工提供安全、舒适、绿色的工作环境的同时，也将打造更加紧密的团队合作和高绩效企业文化。同时，总部大楼将成为对外的重要展示窗口，其设有世界级“客户体验中心”，为客户展示量身定制的产品和解决方案。江森自控亚太总部将助力公司更高效地满足中国及亚太区市场和客户的发展需求，通过不断提升实力和加强地区战略合作，为江森自控和中国市场的协同发展揭开下一个崭新篇章。

深化可持续发展愿景

作为智慧建筑和储能领域的领军企业，江森自控亚太总部大楼的落成启用将为亚太地区可持续发展注入新动能。江森自控在建筑领域不断超越新的高度，客户涵盖全球90%的超高层建筑，助力中国及亚太区的诸多客户和合作伙伴打造绿色智慧建筑，实践可持续发展承诺，成功参与包括上海中心、上海环球金融中心、香港国际金融中心（2期）、台北101、吉隆坡双子塔等地标建筑的建设，满足客户对建筑能效的高要求。在储能领域，江森自控与整车厂商紧密合作，通过创新高效的储能解决方案提升汽车的燃油经济性，为更多车内部件提供电能，让车联网、自动驾驶等新兴技术得以实现。与此同时，作为全球汽车电池回收领域的领导者，江森自控致力于建立汽车电池闭环回收体系，目前也正在中国积极部署试点回收项目，通过完善的回收体系最大限度地利用已有的资源，推动可持续发展，践行企业社会责任。