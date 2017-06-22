走出去智库解读赴美投资并购趋势及动态

-前瞻智能制造、大健康和人工智能领域机遇与风险

北京2017年6月22日电 /美通社/ -- 昨日，由商务部投资促进局指导，国内首屈一指的“一带一路”智囊机构“走出去智库”（China Going Global Thinktank）、澎石资产，以及牛津大学经济研究院，成功组织了针对赴美投资的智能制造和大健康领域的专家研讨会；重点解读美国最新投资产业和项目动态，以及美国最新经济前瞻和法律风险。

牛津经济研究院首席经济学家 Oliver Salmon（奥利弗）、澎石资产创始管理合伙人杨亦钢先生，以及走出去智库首席法律专家吕立山（Robert Lewis）先生出席了会议，并分享了资深业界前瞻洞见和实务案例。

会上，杨亦钢先生在会上特别指出，资本、知识产权和市场三者的结合，以及如何相互推动，“以资本推进专利与技术在制造业中的产业化与商业化，专利与技术的产业化和商业化将促进产品的升级与利润的上升，从而利润的上升带动更大的研发投入，产生更新的专利与技术。”



从左至右，分别为澎石资产创始管理合伙人杨亦钢、牛津经济研究院首席经济学家Oliver Salmon、走出去智库首席法律专家吕立山

走出去智库（CGGT）观察到，在中国企业国际化、海外投资并购大幅增长的趋势下，北美高端精密制造、智能制造、大健康、医疗器械、以及人工智能领域备受各国投资者瞩目。因此中国企业管理者和资本管理者，该如何把握机遇，通过专业渠道发掘标的，并有效规避法律风险，成为业界人士当前聚焦的议题。本次研讨会，由资深业内专家分享案例和产业动态，从而帮助正在进行国际化布局的企业管理者解读最新的趋势和风险，甄辨机遇，把握方向，思考最优化的策略。

另外，智库特别在会议上指出，近期路透社和《纽约时报》称，美国政府官员表示，因担忧中方规避有关限制以获取敏感技术，美政府将采取进一步措施，限制中国对美国人工智能（AI）等先进技术领域的投资。因而，关注人工智能领域投资的中国科技企业，需要特别防范风险，进行前瞻性的预判。

走出去智库是中国第一家专注于为中国企业国际化实践提供智力支持的国际级专业机构联盟平台，旨在“全球视野，行业实践，国别指引”，为中国企业进行国际化升级，遴选专家团队和最佳实务服务机构，协助企业管理者重新思考战略构想和潜在的风险，为重大决策进行前瞻预判。智库出版的一系列著作，多次获得国内智库行业的奖项和好评；产业投资界和企业高管参与的系列闭门会议，被视为有效交流的实务分享平台。

继《中国走出去观察》系列丛书和《“一带一路”国别投资实务指南报告》系列后，智库最新出版了由国务院国资委的外国专家顾问，拥有30年执业经验的吕立山律师的著作《国际并购游戏规则 -- 如何提高中国走出去企业成功率》



《国际并购游戏规则》

本书通过对近百名国际并购专家的调研，以及80余个真实、鲜活的跨境并购案例分析，总结出中国投资者常见的误区，清晰地分析失败背后的原因，给出了境外并购的方法论，帮助中国走出去企业高层对跨境并购交易和跨文化商业交流进行深度理解。

更多内容，参阅走出去智库官微：cggthinktank

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关于美国人工智能（AI）的监管政策的最新解读，请参阅

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