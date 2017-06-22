首个“跨学科脊柱脊髓微创外科专家联盟”成立

-四学科大咖首聚，30位脊柱脊髓专家共商学科发展之路

北京2017年6月22日电 /美通社/ -- 6月21日，我国首个跨学科“脊柱脊髓微创外科专家联盟”成立，盟由首都医科大学宣武医院神经外科菅凤增教授和北京大学第三医院副院长刘晓光教授联合发起，首都医科大学宣武医院联合北医三院、301医院、协和医院、天坛医院、三博脑科医院、玉泉医院等13家医院，30位脊柱领域权威专家共同发起，涵盖神经外科、骨科、疼痛科、康复医学科4个专业范畴的多学科联合专家团队，并建立脊柱脊髓微创外科专家联盟互联网临床培训指导中心，由和缓医疗提供运营和技术支持。



脊柱脊髓微创外科专家联盟创始人合影



脊柱脊髓微创外科专家联盟互联网临床培训指导中心揭牌

联盟与互联网临床培训指导中心将会针对脊柱退变、脊柱脊髓畸形、脊柱脊髓肿瘤、脊柱脊髓创伤等常见病和多发病，提供全面、综合的跨学科临床研究、学术交流和培训教育工作。

跨学科联合协作，促进脊柱脊髓疾病治疗飞跃发展

我国中老年人群中97%患有脊椎疾病，近年来又呈现出年轻化的趋势，在40岁以下的人群中，40%以上的人脊椎有各种疾病。伴随着老龄化的来临，脊柱脊髓疾病发病率愈来愈高发，且愈加年轻化，外科医生在不断研究探索脊柱外科新技术，“脊柱脊髓微创外科专家联盟”的成立，将会为众多医师搭建协作平台，这不仅为患者提供了更有效的医疗服务，也有利于提升脊柱脊髓疾病的规范化，专业化的多学科治疗水平。

联盟发起创始人，首都医科大学宣武医院菅凤增教授在启动仪式上发言指出，联盟由神经外科与骨科联合发起，提供一个开放的平台，联合各方力量，将脊髓脊柱神经外科、骨科、疼痛科、康复医学科等相关科室相互融合，共勉共进，共同促进脊髓脊柱学科的发展。并且建立线上的合作，重点帮扶基层的医院，首先通过互联网进行线上的会诊、转诊、教育培训，提供技术帮助基层医院整体提升医疗水平。

线上多学科，打造家门口的专家团队

此次联盟同时成立脊柱脊髓微创外科专家联盟互联网临床培训指导中心，通过和缓名医D2D医生移动协作平台，实现线下线上充分结合，利用互联网技术，将更多临床经验传授给基层医生，促进基层医院脊柱脊柱脊髓学科发展。

近年来，随着显微外科的进步和发展，脊柱疾病的治疗方案突飞猛进，然而国内不同级别脊柱外科医师诊疗水平差距巨大，基层医师面临缺乏基本技能培训、缺乏规范化操作指导、缺乏新技术及进展获知渠道等诸多问题。响应国家“强基层”的政策，线上、线上多学科协作，助力基层医院发展，脊柱脊髓微创外科专家联盟互联网临床培训指导中心，针对基层医生开展远程会诊咨询、手术指导、线上转诊、专业系统化的课程培训；通过授牌、手术带教、区域医师培训班等形式进行脊柱脊髓微创外科基地建设，将脊柱脊髓学科先进的技术和理念通过互联网的方式快速的传递到基层医院，帮助基层医院提升综合诊疗能力。目前，已有来自山东、河北、河南等众多外科医生，通过和缓名医D2D医生移动协作平台与联盟专家建立长期稳定的协作，相信未来在“脊柱脊髓微创外科专家联盟”组织的促进下，和缓名医D2D医生移动协作平台的运营下，有更多的基层脊柱脊髓学科医师得到成长，帮助患者减轻或解除病痛。