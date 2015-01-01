智原科技致力打印机ASIC芯片开发，出货年复和成长高达38%

台湾新竹2017年6月22日电 /美通社/ -- ASIC 设计服务暨IP研发销售厂商智原科技（Faraday Technology Corporation，TWSE：3035）今日宣布其多功能打印机（MFP）解决方案自10年前推出以来广受好评与采用，截至目前，已赢得超过50项ASIC项目，出货年均复合成长率（CAGR）高达38%。智原 MFP 解决方案包含低功耗低漏电之单元库与存储器、可动态电压调节频率的 SoC 平台，并搭载 IP 子系统和智原自有的系统控制模块。此外，智原运用低功耗 ASIC 设计实现方法与 IP 客制化服务，进而优化每个 MFP 项目芯片，量身打造客户的需求。

智原为持续提供领先业界的多功能打印机相关芯片解决方案，不断开发多项关键技术 IP，例如 AFE、ADC、DAC、PLL、LVDS、V-by-One、USB、PCI-e、DDR、高速以太网络接口。IP支持联电完整的工艺节点，从0.18um到28nm 并搭配低功耗 eFlash 工艺技术与嵌入式闪存 IP。藉由全方位的设计能力与客制化的 IP 产品，快速将客户的想法导入到芯片，带给高阶 MFP 产品出色的表现。

智原科技营运长林世钦表示：“我们的 MFP 客户来自欧美、日本、韩国与台湾的全球领导厂商，智原几乎包办世界前十大MFP系统商的设计服务。智原亦基于联电28纳米工艺呈现越来越多的解决方案，在成本的优势下提升产品竞争力，同时达到高效能及低功耗表现，进一步协助 MFP 客户在竞争的市场内保持领先的地位。”

关于智原科技

智原科技（Faraday Technology Corporation, TWSE: 3035）为专用集成电路（ASIC）设计服务暨知识产权（IP）研发销售领导厂商，通过 ISO 9001 与 ISO 26262 认证，总公司位于台湾新竹科学园区，并于中国大陆、美国、日本与欧洲设有研发、营销据点。重要的 IP 产品包括：I/O、标准单元库、Memory Compiler、兼容 ARM 指令集 CPU、DDR 2/3/4、低功耗 DDR 1/2/3、MIPI、V-by-One、USB 3.X、10/100/1000 Ethernet、Serial ATA、PCI Express、可编程高速 SerDes，以及数百个外设数字及混合讯号 IP。更多信息，请浏览智原科技网站 www.faraday-tech.com 或关注微信号 faradaytech。