TC国际创新峰会论坛，纳恩博总裁王野畅谈智能通勤

北京2017年6月22日电 /美通社/ -- 6月17-20日，TechCrunch国际创新峰会在深圳举行。众多厂商、媒体以及创业者、投资人在此齐聚一堂，围绕新创业领域的众多热门话题进行了深度探讨。6月20日，纳恩博总裁王野受邀参加TechCrunch国际创新峰会主论坛，与多位业界大咖畅谈智能通勤。



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【TC大会主论坛】每年的TC大会主论坛都是最受参会者期待的环节

出席本次峰会的不仅有当地及周边的创新力量深创投、华大基因、美图、华米等公司，也有目前TMT领域风口的共享单车，智慧出行创业公司摩拜、ofo、蔚来汽车、奇点汽车、Ninebot、街电等等，创始人级别的嘉宾出席并分享科技领域的前沿趋势。

Ninebot纳恩博联合创始人兼总裁王野、小牛创始人胡依林、奇点汽车总裁助理高华，几位智能出行界大咖在论坛上畅谈了智能通勤。其中对于当下的共享单车热，王野发表了自己的看法。



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在 TC 深圳的论坛上，王野认为市面目前的共享单车和智能通勤不一定互为抵触，自从大型的共享单车企业日渐为人们所知，人们对它的支持越来越深刻，这是一个工具，一种新的生活方式。认为共享单车应当不会成为城市通勤的最终解决方案。但随着科技和创新不断进展，相信会催生很多新的商业模式。

人工智能可能会越来越重要，王野之前在机器人领域工作了16年，他表示，在未来20年，人们会变得越来越老，需要机器人和人工智能是因为要弥补老龄化的不足，需要展示这个领域一系列机遇和挑战，人们会设立机器人，让他们运人、运货，适用于酒店和各个行业。

6月18日，TechCrunch峰会的经典活动“Hackathon”（黑客马拉松）在深圳落下帷幕。200多名来自全国各地的IT精英及高校大学生们，历经24个小时，打破时间与空间限制，上演了一场精彩夺目的极客之战。本次大赛共分为3个课题，分别是：区块链的创新应用、Magento2电子商务开发任务和赛格威机器人Loomo挑战任务。



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本次活动是赛格威机器人继新加坡和美国后首次在国内举办的“机器人Loomo黑客马拉松”，机器人Loomo（路萌）作为开发平台，参赛选手可以充分利用机器人Loomo的可编程、可移动及可扩展的特点以及SKD软件开发包和硬件扩展槽进一步开发针对娱乐方向设计一项具体应用。