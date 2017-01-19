必维宣布在“世界移动大会-上海”推出“行业见解”系列

-6月28至30日 - 展位号#W2.B01 - SNIEC上海新国际博览中心

香港2017年6月22日电 /美通社/ -- 测试、检验、审核、咨询和认证服务方案供应商领导者必维国际检验集团消费品服务事业部 (Bureau Veritas Consumer Products Services) 欣然宣布即将于6月28日至6月30日在中国上海新国际博览中心 (SNIEC) 举办的 “世界移动大会-上海” (Mobile World Congress Shanghai) 內推出“行业见解系列”(Industry Insight Series)。届时，来自世界各地的必维专家团队云集于SNIEC行业馆的必维展位 （展位号: W2.B01），展示必维全面的智能世界测试认证服务，包括电磁兼容 (EMC) 、无线电 (RF)、 空中下载技术 (OTA)、比吸收率量测(SAR)、安全性、性能、化学分析及网络安全等涵盖为使物联网 (IoT) 成为现实而必须进行的全方位试验和测试方案。



必维参展 “世界移动大会-上海”

必维“行业见解”系列

展会期间，我们将与您讨论最新的技术和商业需求，例如，新的无线电设备指令(RED)、蓝牙

5、

SigFox等。亮点还有提供最新的行业、物联网及智能世界领域挑战的高管见解及实用指南，涵盖法规性、性能、安全性和互操作性。

蓝牙5更新 - 蓝牙5的重要改进及其对物联网设备，以及电池供电互联设备的影响

法规更新 - 最新测试标准和方法的信息，包括新的 RED 无线电设备指令

智能家居方案 - 克服智能家居领域的无线连接和互操作性挑战

环球智能世界方案 - 全方位试验和测试方案，涵盖 电磁兼容 、 无线电 、空中下载技术、比吸收率量测、安全性、性能、 化学 分析及网络安全等

即时注册“行业见解”系列 (https://www.surveymonkey.com/r/MWCSH2017)，预留时间前来展位参与，并有机会获得小米手环一只（健康追踪器）；期待您的光临。