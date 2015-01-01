互金规范治理延期 领投鸟响应政策走合规自律之路

上海2017年6月22日电 /美通社/ -- 近日，上海金融官网于6月1日发布了“关于公开征求对《上海市网络借贷信息中介机构业务管理实施办法（征求意见稿）》意见的通知”（以下简称“办法”），以规范网络借贷信息中介机构的业务活动。《办法》主要对备案登记管理制度提出了严格要求，并划清网贷机构、出借人、借款人等责任界限，同时首次提到用大数据解决风险管理且明确客户信息保护。

领投鸟作为一家专注于家庭消费金融的平台，从成立到稳步发展的过程中，紧跟互金平台合规脚步。对于此次专项整治，积极响应监管部门政策的指引，全力推进合规进程。除了积极与存管银行进行对接外，尤其重视《办法》中关于“风险管理与客户保护”的要求，在产品技术、风控、用户体验、安全透明等各个方面坚守合规自律的发展道路，相信在监管验收的时可以上交一份满意的答卷。

当然，领投鸟在遵从政策指引的前提下，也极为注重自身平台的建设和发展。通过增加实缴注资、接入电子合同、大力与征信机构合作、积极利用大数据保障安全等一系列措施，努力夯实基础、提升平台竞争力，凭着自主创新和自我规范实现良性可持续发展。

领投鸟联合创始人李春秋表示：“互金专项整治的延期反映了互联网金融作为新兴行业的复杂性，监管部门在整治期间也需要花大量的时间去研究和应对众多平台；另外，整治的过程也会伴随新事物、新问题的产生，延期之举在情理之中。”

对于现下的互金领域，行业监管与平台合规的进程已是大势所趋，互金行业合规建设的不断深入，有利于促进互联网金融行业内外自信的重构。“整改时间的延后，并不代表行业监管的松懈，反而对整个互金行业和平台来讲都是利好。整治环节注重质量的势头为行业健康、规范的发展做出了良好示范，而对于平台来讲，各家平台在积极主动配合整改的同时，都将有足够多的时间继续完善自家平台的合规工作。”李春秋如是说。