T客汇盘点：2017年备受关注的20家企业级服务公司

北京2017年6月22日电 /美通社/ --

步入2017年，企业级服务发展已步入快车道，万亿级的蓝海市场呈现出前所未有的强劲势头。市场洗礼正在继续，行业格局逐渐厘清。然而，由于各领域内企业级厂商与产品形态各异、产品同质化现象泛滥，且大多企业缺乏科学选型评估体系，让企业选型成本不断飙升。中国软件网《2017中国企业服务选型研究报告》指出，企业选型产品或服务应该从自身实际业务情况出发，并参考以下衡量指标：

第一， 领先能力。从行业地位和所处领域内的领先性，包括市场占有率、知名度、技术创新度等方面来衡量；

第二， 产品能力。从产品自身功能的完备性，以及具体应用的深度来综合考量产品的功能与深度；了解核心产品功能是否能解决目前企业的“痛点”，以及是否能够随着企业的发展，满足未来发展的需求。

第三， 价值能力。结合主要成功案例情况和性价比进行考量。

第四， 服务能力。从企业实施、服务团队的专业性来评估一款产品的服务能力。

综合以上指标，并结合企业发展前景、融资金额、技术壁垒、客户认可度等标准，我们甄选出20家备受追捧的企业级服务公司，包括大数据分析、高效办公、企业流程管理等领域，以供企业选型参考。

APICloud

APICloud是国内领先的移动应用云服务提供商，现有App开发平台、App定制平台两大业务满足移动创新者和传统企业的App开发需求。App开发平台简化移动应用开发技术，大幅降低App开发周期和成本。App定制平台旨在为企业提供快速高效、高性价比的App定制服务。目前APICloud上已累计创建应用50多万个，服务客户包括Intel、海尔、中兴、上海大众、长江日报、泛亚汽车、VIPKID等知名企业，涵盖IoT物联网、在线教育、O2O、企业办公管理、电商、等各个领域。

官网地址：http://www.apicloud.com

噼里啪·智能财税

作为新型创服平台，噼里啪基于BPaaS模式为企业提供标准化财税服务及定制化解决方案，即包含了技术、人员和流程的“全流程服务输出”。针对创业初期及大部分中小企业财务知识及应用能力不足等痛点，噼里啪提供企业基础设施级别的服务保证，帮助企业用户一直得到专业的财务运营支撑。

作为智能财税的倡导者，通过系统持续的学习，噼里啪技术平台已实现对无标注票据进行账、税的自动化处理等，实现效率数倍翻升，并仍在提高中。

官网地址：www.pilipa.cn

易快报

易快报是敏捷的企业消费和报销管理平台，面向企业提供专业的订购、费控和报销管理服务。其为企业带来移动互联网时代的全新报销方式，打通订购-报销-支付-机账全流程，实现全电子化的数据联通，让企业费控管理更加合规、透明、高效。

易快报聚合多家消费平台，轻松完成一站式差旅办公订购，导入消费即可直接报销；首家实现报销系统直连支付，支持全部主流网银；同时，与主流ERP成功对接，报销单一键生成财务凭证。

官网地址：www.ekuaibao.com

神策数据·神策分析

神策数据是一家专业的大数据分析服务公司，致力于帮助客户实现数据驱动。公司推出深度用户行为分析产品神策分析（Sensors Analytics），支持私有化部署、基础数据采集与建模，并作为 PaaS 平台支持二次开发。此外，还提供大数据相关咨询和完整解决方案。

目前已赢得中国银联、聚美优品、百联、中邮消费金融、广发证券、参考消息、中商惠民、米其林、趣店、融360、纷享销客、共享单车、秒拍、36氪等众多行业领先企业认可。

官网地址：https://www.sensorsdata.cn

达观数据

达观数据向企业提供基于文本处理技术的SaaS服务，主要包括个性化推荐系统和垂直搜索引擎两大类产品，致力于帮助企业客户更好地根据个人用户的搜索、点击数据来优化产品策略、提升运营效果。

达观数据通过用户行为数据对用户进行建模，有针对性地为其提供个性化的内容推荐和搜索提示，从而提升用户驻留时间和推荐命中率。达观同时还提供垃圾信息过滤、黄反识别等内容处理服务。

官网地址：www.datagrand.com

智慧芽

智慧芽Patsnap是全球领先的知识产权信息服务(SaaS)提供商，基于专利大数据，追踪技术发展脉络，助您了解最新趋势。提供专利3D全景分析地图，助CTO掌控全局，科学进行技术布局。全面追踪竞争对手IP布局、助力研发部抢占先机。智慧芽还提供七大化学数据的一站式检索，以及IP全生命周期管理系统。智慧芽已有3000+客户遍布全球，如NASA、通用、乐高、法拉利、西门子、小米等。

官网地址：zhihuiya.com

WPS秀堂

目前，通过H5页面进行企业宣传、邀请函制作、产品展示、招聘扩散，已经成为企业快速传播的首选，WPS秀堂就是这样一款可以助力企业移动营销的利器。

秀堂企业版提供海量H5模板，用户可以像制作PPT一样制作H5，通过简单图文替换，即可实现图文音乐的自由组合，快速生成具备丰富动画的HTML5页面，一键分享到社交网络。WPS秀堂企业版可以帮助用户实现：第一，子账号管理；第二，企业品牌露出；第三，专属企业服务；第四，精准数据分析。

官网地址：http://s.wps.cn/

上上签电子签约云平台

上上签电子签约云平台为用户提供高安全、高可用、高性能的远程签署服务，帮助用户获取具有法律效力的互联网电子签名，提供整个合同全生命周期的优质服务。上上签支持全终端平台签署，开放丰富的API接口及SDK，无缝嵌入企业系统及网站，帮助金融、电子商务，产业互联网、供应链及物流、制造业等诸多行业解决在线签约的难题。

官网地址：www.bestsign.cn

金融魔方

金融魔方作为国内最专业的金融SaaS服务商，在打通银行核心业务系统的基础上，将银行合规账户体系、交易、资金存管、清结算、投资理财等复杂系统接口集成为可一键接入的金融SDK。

App通过调用SDK，可快速构建集聚合支付、分账转账、余额充值、担保交易、退款提现、红包收发、余额理财、消费信贷于一体的类支付宝钱包账户服务，帮助App提高运营效率，打造业务闭环。目前已覆盖运营商、母婴、移动办公、财税报销、人力薪酬等业务场景。

官网地址：https://www.jrmf360.com

第四范式•先知

“第四范式•先知平台”是大规模分布式机器学习的全流程AI平台。它面向需要人工智能能力的企业，集模型调研、模型预估及模型自学习服务于一身，覆盖人工智能业务提升闭环。先知平台能够让工程师甚至是业务人员在1人月内开发出适用于本行业的人工智能应用，推动人工智能技术在不同行业的普及。目前，该平台已应用于精准营销、个性化推荐、差异化定价、风险管控、智能投顾等多项业务中，在实践中帮助企业解决业务增长难题，打造以人工智能为核心驱动的新增长点。

官网地址：https://4paradigm.com

云杉网络·DeepFlow™

云杉网络，中国最早成立、获得SDN领域最高融资的SDN创业团队，专注于SDN技术在数据中心的应用。以开放网络和x86架构为基础，深耕虚拟化网络的可控与安全，所打造的核心产品DeepFlow™，解决了复杂的异构云环境下的网络虚拟化、网络监控与分析、网络安全问题，为主流的云平台提供了统一的网络解决方案，带动了数据中心运维管理的自动化。目前DeepFlow™已应用在金融、电信、互联网和广电等多个行业的数据中心，为云时代的业务提供安全、稳定和智能的网络。

官网：http://www.yunshan.net.cn

Ping++

Ping++ 帮助企业快速、高效、高质量建立 “泛支付” 模块，用最简单代码，最方便管理平台，最专业咨询服务，最强大数据分析能力，成为企业重要合作伙伴。

Ping++ 是 “交易的管道”，更是“交易的引擎”，Ping++ 通过 4 大核心产品为近 25000 家不同商业形态企业提供了服务。这些产品是：“实现所有主流支付渠道收付款”的聚合支付，“实现账户余额充值打赏”的账户系统；“实现多层级商户分润管理”的商户系统，以及“基于交易数据实现营收增长的”增长智能系统。

官网地址：https://www.pingxx.com

云智慧·压测宝

压测宝是云智慧推出全链路云端压力测试平台，通过云端服务器产生分布式访问压力，在无限接近生产环境的复杂应用场景中测量真实的用户体验。通过集成云智慧应用性能管理和IT监控产品，实时定位各环节应用资源及代码瓶颈，实现现场纠错。

压测宝支持各种主流网络协议，同时提供手机APP的自动脚本录制方式，可以大大降低压测脚本制作的时间和工作复杂度。目前云智慧压测宝已支持高达百万VU并发级别的压测服务。

官网地址：https://www.cloudwise.com/bus-plan.shtml

纷享销客

纷享销客是一款手机应用软件,为企业提供一站式移动销售管理SaaS解决方案。采用类微博微信的社会化交互形式，将CRM与OA、IM融为一体，形成以客户为中心的全员营销协作型组织。

纷享销客核心价值在于为企业提供销售行为、销售过程、销售协作、客户资源、销售团队文化、渠道伙伴互联等一体化销售管理解决方案，通过销售过程精细化管理，全面提升营销团队的销售产能和成单赢率，助力企业核心业务的发展升级。

官网地址：https://www.fxiaoke.com

WPS+云办公

WPS+云办公提供的是一站式云端办公解决方案，它不仅包含WPS Office专业套件，还提供了专业的在线文档管理平台、企业内部即时通讯、企业邮箱等现代化办公所需的一整套基础云服务。有了WPS+云办公，无需IT基础架构投入，一键即可将办公室搬入云端。

官网：https://store.wps.cn

石墨文档

石墨文档是一款能实现云协作的在线 office，支持多人在线编辑同一个文档和表格。它的核心是将文档和表格放到云端，团队协作者不用面对面，就可以一起对内容进行协作，让讨论与协作跨越时空，无缝衔接。

除此，极简的 UI 界面、传统中国美学设计让你在使用时能安静书写，全情投入。石墨文档拥有多端服务，且已接入钉钉，随时随地在消息中发起协作。企业版上线之后，增加了管理员控制、权限细化、协作人员无限制等功能，协作更强大、更方便。

官网：https://shimo.im

UCloud

UCloud是国内领先的云计算服务平台，自主研发并提供计算资源、存储资源、网络资源等企业必需的基础IT架构服务，并在深入了解互联网、移动互联网、传统企业不同场景的业务需求下，深挖行业痛点，推出“云汉”产品解决方案体系，内含十大解决方案，为不同的客户需求提供“定制化“产品和服务。UCloud已为近5万余家企业级客户提供服务，间接服务用户数量超过10亿，部署在UCloud平台上的客户业务总产值逾千亿人民币。

网址：www.ucloud.cn

Testin 云测

Testin云测是全球“一站式应用测试服务”领导者，为移动应用、游戏、VR/AR、可穿戴、物联网、人工智能开发者提供必需的一站式应用测试服务和质量保证。

Testin云测通过深度机器学习的人工智能自动化脚本完成移动应用在云部署真机上的功能、兼容性、回归、安全的自动化测试、真机调试、A/B测试及Bug缺陷管理，Testin众测通过遍布全球的共享测试专家对应用进行功能、用户体验、场景和可用性测试，Testin真机自动化私有云集成兼容、真机调试、功能测试、性能拨测、应用及测试管理进行私有化部署。Testin目前已持续服务超过80万用户，为超过200万App进行了超过1.7亿次测试。

官网地址：www.testin.cn

拉勾云人事

拉勾云人事是拉勾网打造的一站式人事管理平台，致力于通过驱动人才管理效率的提升来驱动整个公司管理效率的提升。拉勾云人事为企业提供包括招聘管理 、人事管理、员工自助在内的管理模块,并通过人事数据自动分析为企业提供招聘、团队管理等决策支持，从而提升效率。

众多创业企业受困于落后的运作体系以及原始的管理方式，而拉勾云人事提供给企业招聘+人事管理的闭环体验。使人事管理从消耗部门转变为激发企业提升效率的部门。拉勾云人事现已成为钉钉、微软、阿里云、企业微信的人力资源战略合作伙伴，获得超过20万家企业用户，数据传输和存储达到最高安全规格。

官网地址：https://yun.lagou.com/

荣之联·云桥

云桥OneBridge企业身份管理平台是荣之联公司为企业提供的云时代的身份管理解决方案。云桥旨在为企业打造全方位、规范化的用户身份管理平台，实现自动化的用户身份全生命周期管理。同时，云桥还可以助力混合云用户实现高效安全的混合云身份管理。通过企业身份管理平台的统一门户，可以对各业务系统的身份信息进行集中管理、统一认证、授权，审计和安全管理。

官网地址：http://www.ronglian.com