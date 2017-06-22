杭州2017年6月22日电 /美通社/ -- 今年年初，在西湖西侧的湖畔大学里，认知的更新与灵魂的碰撞从未停下脚步。浙商传习进修阅读空间举行了农历新年后的首场活动，来自麻省理工斯隆管理学院的知名学者、U型理论的创始人奥托·夏莫博士（C.Otto Scharmer）不远万里来到中国变革和创新的前沿阵地杭州，与50余名来自各个行业的浙商代表共同探讨在当下这个颠覆性的时代，如何通过系统性思考和训练，感知正在生成的未来。鑫合汇CEO杨君与奥托·夏莫博士结缘，U型理论的种子在鑫合汇的求知土壤中发芽。



美好的未来正在自然流现：世界顶级U型理论如何创变未来

念念不忘，必有回响。U型创变理论，首先是一个系统创变的核心流程，通过共同启动、共同感知、共同深潜、共同创造和共同进化，在“共同”中激发创造，形成合力；其次是对组织领导者、管理者以及创变核心伙伴的感知能力、正念觉察力及原型迭代力的修炼方式；更是包含众多学习型组织、创新实验室和行动学习小组的全球性支持系统。这一理论对于以创业心态不断前行的鑫合汇而言，产生了深远影响。

2017年5月，鑫合汇联合中新力合集团、阿里巴巴集团正式将U lab落地中国互联网之都同时也是新金融领军之城 -- 杭州，让更多创变者可以深度感知U型理论，为组织的成长赋能。鑫合汇CEO杨君亲自带领鑫合汇管理层学习团共10人参与了本次U学之旅。

“沉淀心灵，未来已来”。6月9日下午，“U学社”第1期暨“U学之旅”内部分享会，在杭州品成梦想咖啡开课，鑫合汇与中新力合集团中高层骨干力量一起“重回课堂”，感受奥托·夏莫大师 ”U型理论”带来的心灵启迪。

满满5个半小时的干货分享，我们用心去聆听、去感知、去分享……在场所有的小伙伴都经历了从共同启动到共同感知，慢慢地自然流现到逐渐营造出前所未有的自然场域的过程。而他们彼此联结的共生力量正由内而外缓缓生发。也正是在这一种凝聚而成的感知力和共鸣下凝结而成的同理心，将引发鑫合汇小伙伴们新的思考，回望过去，新的征程迎面而来，站在起点，内心变革的力量静待生发。

这是一个值得大家探索的旅程，对于我们个人、组织，乃至将来对社会都是非常有意义和价值的。今天是在场所有人的分享场合，同样也是我们整个集团在精神上、在思想上不断走向未来的一个起点。



鑫合汇CEO杨君

杨君总则用从“玄”到“学”来概括本次学习，从带着“马上就能找到答案”的心态，到放下自己的预设，沉浸学习，逐渐学到了“如何去感知自己的内心”。

学会发现自己，重新审视自己 学会用身体去感知，审视甚至推翻过去而去接纳新事物 思考模式从下载式—愿意聆听 — 拥有同理心—生成未来的转变 学会慢慢思考，渐入到 “U” 谷，营造审视自我的场域，感知逐级而升，汇聚强大的势能 时刻保持组织进化的觉醒

鑫合汇正经历着快速成长的过程，这是一次机会也是一次考验，考验之下，更需要我们在沉淀中发现问题，学会放下“过去的执着”，透过“艰难”的现象，着眼未来，感知未来带给我们这个行业的机遇。我们是思索着的“创变者”更是未来的“引领者”。鑫合汇的未来，正在被美好的创造着，需要每一位内部员工与每一位用户的智慧与力量，将其塑造出前所未有的形态，正向成长！