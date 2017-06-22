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至顶网云计算 美好的未来正在自然流现：世界顶级U型理论如何创变未来

美好的未来正在自然流现：世界顶级U型理论如何创变未来

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来源：美通社 2017年6月22日

关键字：美通社

杭州2017年6月22日电 /美通社/ -- 今年年初，在西湖西侧的湖畔大学里，认知的更新与灵魂的碰撞从未停下脚步。浙商传习进修阅读空间举行了农历新年后的首场活动，来自麻省理工斯隆管理学院的知名学者、U型理论的创始人奥托·夏莫博士（C.Otto Scharmer）不远万里来到中国变革和创新的前沿阵地杭州，与50余名来自各个行业的浙商代表共同探讨在当下这个颠覆性的时代，如何通过系统性思考和训练，感知正在生成的未来。鑫合汇CEO杨君与奥托·夏莫博士结缘，U型理论的种子在鑫合汇的求知土壤中发芽。

美好的未来正在自然流现：世界顶级U型理论如何创变未来
美好的未来正在自然流现：世界顶级U型理论如何创变未来

念念不忘，必有回响U型创变理论，首先是一个系统创变的核心流程，通过共同启动、共同感知、共同深潜、共同创造和共同进化，在“共同”中激发创造，形成合力；其次是对组织领导者、管理者以及创变核心伙伴的感知能力、正念觉察力及原型迭代力的修炼方式；更是包含众多学习型组织、创新实验室和行动学习小组的全球性支持系统。这一理论对于以创业心态不断前行的鑫合汇而言，产生了深远影响。

20175月，鑫合汇联合中新力合集团、阿里巴巴集团正式将U lab落地中国互联网之都同时也是新金融领军之城 -- 杭州，让更多创变者可以深度感知U型理论，为组织的成长赋能。鑫合汇CEO杨君亲自带领鑫合汇管理层学习团共10人参与了本次U学之旅。

“沉淀心灵，未来已来”。69日下午，“U学社”第1期暨“U学之旅”内部分享会，在杭州品成梦想咖啡开课，鑫合汇与中新力合集团中高层骨干力量一起“重回课堂”，感受奥托·夏莫大师 ”U型理论”带来的心灵启迪

满满5个半小时的干货分享，我们用心去聆听、去感知、去分享……在场所有的小伙伴都经历了从共同启动到共同感知，慢慢地自然流现到逐渐营造出前所未有的自然场域的过程。而他们彼此联结的共生力量正由内而外缓缓生发也正是这一种凝聚而成的感知力和共鸣下凝结而成的同理心，将引发鑫合汇小伙伴们新的思考，回望过去，新的征程迎面而来，站在起点，内心变革的力量静待生发

这是一个值得大家探索的旅程，对于我们个人、组织，乃至将来对社会都是非常有意义和价值的。今天是在场所有的分享场合，同样也是我们整个集团在精神上、在思想上不断走向未来的一个起点。

鑫合汇CEO杨君
鑫合汇CEO杨君

杨君总则用从来概括本次学习，从带着“马上就能找到答案”的心态，到放下自己的预设，沉浸学习，逐渐学到了“如何去感知自己的内心”。

  1. 学会发现自己，重新审视自己
  2. 学会用身体去感知，审视甚至推翻过去而去接纳新事物
  3. 思考模式从下载式—愿意聆听拥有同理心—生成未来的转变
  4. 学会慢慢思考，渐入到“U”谷，营造审视自我的场域，感知逐级而升，汇聚强大的势能
  5. 时刻保持组织进化的觉醒

鑫合汇正经历着快速成长的过程，这是一次机会也是一次考验，考验之下，更需要我们在沉淀中发现问题，学会放下过去的执着，透过艰难的现象，着眼未来，感知未来带给我们这个行业的机遇。我们是思索着的创变者更是未来的引领者。鑫合汇的未来，正在被美好的创造着，需要每一位内部员工与每一位用户的智慧与力量，将其塑造出前所未有的形态，正向成长！

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