Teleperformance互联企信有限公司荣获香港博览会创新奖

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来源：美通社 2017年6月22日

关键字：美通社

香港2017年6月22日电 /美通社/ -- 近期，第六届香港国际卓越顾客关系服务及创新博览会在港成功举办。期间，香港及亚太顾客服务协会（HKCSC & APCSC）在香港国际卓越顾客关系服务及创新博览会为表现优秀的创新企业

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