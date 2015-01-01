Teleperformance互联企信有限公司荣获香港博览会创新奖

香港2017年6月22日电 /美通社/ -- 近期，第六届香港国际卓越顾客关系服务及创新博览会在港成功举办。期间，香港及亚太顾客服务协会（HKCSC & APCSC）在香港国际卓越顾客关系服务及创新博览会为表现优秀的创新企业