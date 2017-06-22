中国西部地区电子制造高峰论坛支持电子行业雄起

上海2017年6月22日电 /美通社/ -- 2017年6月15日至16日，在成都举办了中国西部地区电子制造高峰论坛暨一步步新技术研讨会，把当地电子制造技术最新成果与采供渠道进行了有效对接，成功地将充满雄心的电子信息业西部雄起计划落实到了“最后一公里”。

《中国制造2025四川行动计划》提出要以制造业转型升级和提升核心竞争力为主题，以信息技术与制造业深度融合为主线，实现信息化普及、智能化转型、高端化突破，率先建成西部制造强省和“中国制造”西部高地。与此同时，另一西部经济重镇重庆也出台了《加快培育十大新兴产业集群的意见》，提出打造新材料、新能源等10大新兴制造业集群，并将其作为全市未来工业发展主要着力点。可以说，在信息化与工业化的深度融合中，一个世界级的电子产业基地正在我国西部逐渐成形、发展、壮大。

中国西部地区电子制造高峰论坛暨一步步新技术研讨会由 NEPCON across China 与 S M T China 联手主办，中国国际贸易促进委员会成都市分会（成都市博览局）、成都汽车产业研究院、成都电子信息行业协会、四川省平板显示行业协会、四川省电子学会SMT专委会协办，是服务西部电子信息产业、促进西部电子信息产业交流的主流权威平台。历时两天的盛会就表面贴装、焊接与点胶喷涂、测试测量、电子材料、电子制造自动化等热门领域展开多场精彩技术主题分享和前瞻展示，吸引了670多位专业人士踊跃参加。

在两天的主题分享中，嘉宾演讲主题多样，涉及工艺、解决方案、技术分析、中外比较等。先进装配系统有限公司贴片解决方案部产品市场经理徐骥把整个生产流程分解为计划、准备、执行和优化四个步骤，来分析每个步骤智能化的可行性并带来对应的解决方案。诺信EFD公司应用技术经理封绍叙以消费电子的典型精密流体点胶应用为主题，结合自身16年的行业经验详细解释了如何根据胶水的类型选择胶阀，并且对接触式点胶和喷射点胶进行了专业比较。



2017中国西部地区电子制造高峰论坛现场

此外，松下电器机电（中国）有限公司FA SE资深工程师伍国辉介绍了松下在高端制造业中的解决方案，深圳明锐理想科技有限公司市场部经理杨晓龙就品质提升与工艺改善发表了自己的见解，广东盘古信息科技股份有限公司资深智能制造顾问李文权分析了IMS与工业4.0的关系，南江机器人总经理章逸丰阐述了智能物流在柔性制造中的重要协同作用，库卡机器人（上海）有限公司电子行业部经理林睿对智能制造的核心 -- 机器人技术进行了阐释，东莞市速美达自动化有限公司销售总监随志立分享了异型元件自动化插件解决方案，中国科技自动化联盟、北京易能立方科技有限公司秘书长王健比较了中德电子智造智慧工厂，中兴通讯股份有限公司总工程师刘哲分析了通信电子产品发展及对电子组装带来的挑战，S M T China 杂志技术顾问薛广辉分享了焊接工艺误区解析之BGA虚焊成因及对策。

多样的话题、多维度的阐述方式让现场观众思路瞬间开阔，纷纷抓住机会向演讲嘉宾提问，也抛出自己的具体问题或间接，现场展开脑力激荡，气氛热烈，许多观众连呼过瘾。

中国西部地区电子制造高峰论坛暨一步步新技术研讨会集演讲、展示与商务交流三体合一，在这个平台上，西部地区的与会者不但可以获取行业最新资讯，了解最前沿创新技术与解决方案，还共同探讨了电子制造行业的发展方向，并找到潜在的合作伙伴。

中国西部地区电子制造高峰论坛暨一步步新技术研讨会是 NEPCON across China 系列展的一部分，而NEPCON across China 是目前亚洲地区规模首屈一指的SMT行业盛会。眼下，NEPCON South China正在紧锣密鼓地筹备中，即将于8月29日-31日在深圳举办。届时，来自22个国家和地区的550多个品牌将云集现场，通过展示与交流，帮助更多产业链业者把握机遇。

来源：NEPOCN West China Summit

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