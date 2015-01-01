IHS Markit 2017报告表明，海康威视依旧保持领先地位

杭州2017年6月22日电 /美通社/ -- 基于该公司惊人的同比增长，以及全球对其安全监控产品的大力支持，全球领先的视频监控产品与解决方案供应商海康威视(Hikvision)宣布，根据近期发布的IHS Markit报告，以2016年数据计算，该公司再次夺得市场第一，全球闭路电视监控系统(CCTV)和视频监控设备的市场份额达到21.4%，上年为19.5%*。

全球重要信息、分析和解决方案领导者IHS Markit发布的最新报告称，海康威视技术2016年在以下领域的全球市场份额名列第一：安全摄像机(24.2%)、模拟+高清CCTV安全摄像机(23.9%)、网络安全摄像机(25.6%)和录像机(25.3%)。此外，该公司正继续加强其在欧洲、中东和非洲的领先地位，CCTV和视频监控设备的市场份额达到14.9%。该公司美洲市场的份额为8.5%，名列第二。

海康威视将其领先排名归因于不断在新产品技术方面的研发投资、对市场趋势的快速响应以及一直以来处于公司核心的长久合作关系，这些都推动了公司如今成为业界知名的安防技术领导者。

海康威视国际贸易中心副总裁Keen Yao表示：“为客户创造价值是我们行动的目标，在全球视频监控市场排名第一令我们十分激动。我们期待着与我们的支持者、合作伙伴与客户分享我们的成功。除了视频监控行业，海康威视已经进军工业自动化、智能家居科技与汽车电子设备行业，进一步推动其长期业务发展。”

为了那些期待亲自体验海康威视研发出来的产品与技术的消费者，该公司将在即将开幕的IFSEC International（英国国际安全与消防技术及设备展览会）上展出最新的监控技术，包括全新产品与解决方案，以及源自IT行业深度学习概念的创新技术。

请访问海康威视在IFSEC International上的E800号展台。

*基于IHS Markit、技术集团、视频监控情报服务的信息，2017年5月。这些信息并非意味着对海康威视的支持。依赖这些信息产生的风险由第三方自行承担。请访问technology.ihs.com 了解详情。