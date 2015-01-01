聚焦大数据与人工智能，第六届中国大数据应用论坛即将在京召开

当今时代，大数据与人工智能俨然成为科技行业最具价值的领域。同时，大数据与人工智能在迅速火热的过程中逐渐上升为国家战略。那么，当大数据遇上人工智能，会有什么样的洪荒之力喷涌而出？

当今时代，大数据与人工智能俨然成为科技行业最具价值的领域。同时，大数据与人工智能在迅速火热的过程中逐渐上升为国家战略。那么，当大数据遇上人工智能，会有什么样的洪荒之力喷涌而出？

今年6月刚刚结束的“第十一届中国电子政务论坛”上，数十位业界大咖的现身说法可能还让你意犹未尽，一年一度互联网圈的夏季盛会中国大数据应用论坛如期而至。2017年7月16日，“第六届中国大数据应用论坛暨全国高校大数据教育联盟2017年年会”将于北京隆重召开。本次会议由全国高校大数据教育联盟与CIO时代学院联合主办，中国新一代IT产业推进联盟协办。

中国大数据应用论坛在过去六年已成功举办五届，见证了中国新一代技术的发展与变革，以及移动互联网翻天覆地的变化。这一届的嘉宾阵容和分享主题一如既往，以多方位的视角和深度的思想交流带领我们共同发现那些可能撬动未来整个社会行业发展的技术力量。

大数据与人工智能，正是本次大会的主题

盘点近两年的中国大数据应用论坛，从2015年的“开源大数据技术的生态与应用”，到2016年的“大数据与人工智能”，每年的大数据应用论坛不断探索，研究新时代背景下，大数据与人工智能技术的生态体系，发现引领时代潮流的商业模式，挖掘大数据与人工智能技术的应用方向等等。

回顾过去，全国高校大数据教育联盟于2016年7月17日的“第五届中国大数据应用论坛”上正式成立，自成立以来，已在黑龙江成立了大数据人才培训基地，多次举办数据科学与大数据技术专业研讨会，启动了大数据公益人才培养计划。截止到目前，北京大学、清华大学、复旦大学等近500所院校加入联盟。

北京大学兼职教授、原工业和信息化部副部长杨学山曾于2016年举办的“第五届中国大数据应用论坛”上提出，人工智能与人的智能具有本质的不同。随着遗传基因工程的发展和认知神经科学的发展，人工智能始终有理论研究、学术研究和实际应用，需要更多的把精力放在解决问题上。以及更多业界大咖的主题分享，都令人无法遗忘。

2017，是乘风破浪，还是重新启航

目前，物联网、大数据、人工智能已成为重要的三大商业模式，正在以不可估量的速度，重塑各行各业，改变人们的生活，业界对于大数据与人工智能的预测也是众说纷纭。“第六届中国大数据应用论坛”将直击这一问题，邀请知名业界及学术界专家以专业的视角分析大数据与人工智能的发展趋势、应用方向、人才培养等热点话题。与此同时，大会还设两大分论坛，分别为行业大数据分论坛与数据科学与大数据技术专业建设分论坛，众多学者与专家将围绕这两大主题展开精彩的分享与交流，以更精准的目光迅速切入并把握大数据与人工智能技术的机会。

中国互联网的下一个风口是大数据？还是人工智能？7月16日，“第六届中国大数据应用论坛暨全国高校大数据教育联盟2017年年会”与你相约，共享一场技术交流盛宴。更多精彩内容，敬请期待！