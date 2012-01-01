本次大会由中关村科技园区海淀园管理委员会、北京市中小企业公共服务平台指导，中关村软件园孵化器、中关村海外人才创业园协会联合主办，中国软件网承办。本次活动所展示的项目得到了中关村领创空间、信科园创业联盟、太库孵化器等合作机构的鼎力支持。

技术引领世界，创新闪耀未来。6月22日，第五季“创新之源”大会在中关村软件园成功举办。

本次大会由中关村科技园区海淀园管理委员会、北京市中小企业公共服务平台指导，中关村软件园孵化器、中关村海外人才创业园协会联合主办，中国软件网承办。本次活动所展示的项目得到了中关村领创空间、信科园创业联盟、太库孵化器等合作机构的鼎力支持。



中关村软件园孵化器总经理刘红英在致辞中表示，中关村软件园孵化器成立近十六年，经历和见证了中国创业服务板块的各个发展阶段。2012年，孵化器瞄准科技金融的服务需求，创新性推出了“创新之源”的雏形服务平台。五年来，作为孵化器科技金融服务的品牌活动，“创新之源”在强化孵化器投融资服务产品、加强资本对接、促进资本驱动等方面，发挥了重要的纽带作用，共有580家次企业参会，参加展示路演企业114家次，参会投资人204人次，促成投资对接案例52项，融资额度过亿。本次大会共邀请了20家企业参展，涉及人工智能、区块链、行业智能化以及量子通信等热门领域，希望创业方与投资方能碰撞出火花，为各自的业务对接开启新篇章。

中关村软件园孵化器总经理刘红英

大会承办方中国软件网总裁曹开彬向与会嘉宾介绍了中关村软件园孵化器推出的创新型投融资服务项目——“创客秀”。曹开彬表示，在视频营销逐步成为一种主流品牌推介手段之际，中关村软件园孵化器推出了“创客秀”服务，并借“创新之源”大会平台，“创客秀”正式开启项目征集，孵化器将为入选的项目提供免费的视频制作、展示、传播等服务，传播渠道覆盖100+风投机构，促成优秀的创业项目做大做强，也帮助投资机构找到中意的创业项目。

中国软件网总裁曹开彬

本次路演受到投资机构的广泛关注。经过前期筛选，微重力（北京）科技有限公司、北京谛力泰克科技有限公司、北京金钻芯科技有限公司、祥云链（北京）科技有限公司、贝贝家（北京）室内环境科技有限公司等5家优质项目参加路演。





北京谛力泰克科技有限公司营销总监张金海



北京金钻芯科技有限公司总经理邱亮

微重力（北京）科技有限公司总经理陈炜中北京谛力泰克科技有限公司营销总监张金海北京金钻芯科技有限公司总经理邱亮

为进一步增进创业方与投资人之间的相互理解，大会承办方精心设置了圆桌对话环节，为双方搭建互动交流的平台，中国软件网总裁曹开彬主持了对话环节，与和君资本投资合伙人郭锟、云投汇投资合伙人郑晓飞、北京用友幸福投资管理有限公司副总经理寇双翔、北京钱粮科技有限公司 CEO康睿、北京嘉合百善科技发展有限公司总经理迟胜、做自己（北京）科技有限公司 CEO 许宁等嘉宾，围绕“创业要素吸引资本的内功修炼”、“大企业如何慧眼识才”等话题畅所欲言，分享创业中的企业经营与团队搭建、资本运作与投资、融资之道，为大会奉上了一场激荡智慧的思想盛宴。

为让现场嘉宾有机会零距离接触这些创业项目的特色和优势，本次大会特设现场展示和体验区，让现场嘉宾深入了解项目的同时，感受酷炫的产品体验。

在“大众创业、万众创新”的热潮中，中关村软件园孵化器将持续利用自身的影响力和资源优势，继续联合中国软件网打造“创新之源”活动，为更多的优秀创业项目打造资源对接的平台，提供更加丰富的资源平台，也希望更多投资机构、媒体机构积极参与，共同打造创业者成长产业链，让创业奔跑，让创新飞扬。