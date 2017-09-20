2017全球航空旅客大会

随着经济的发展，飞行已经日益成为一种主流的出行方式，经济一体化也在不断推动航空服务产业的发展。据空客公司2015 年在巴黎航展发布的全球市场预测，未来20 年（至2034年），全球航空客运量年均增长率为4.6%目前，中国国内航空运输市场规模是美国的40%。

（一） 会议背景

随着经济的发展，飞行已经日益成为一种主流的出行方式，经济一体化也在不断推动航空服务产业的发展。据空客公司2015 年在巴黎航展发布的全球市场预测，未来20 年（至2034年），全球航空客运量年均增长率为4.6%目前，中国国内航空运输市场规模是美国的40%。中国统计显示，1982年时中国国内航空旅行人数不到400万人次，到2016年达到4.87亿人次。2016年出境的中国游客为1.33亿人次，为10年前的4倍。根据国际航空运输协会（IATA）的预测，中国将在2023 年超越美国成为全球最大民航运输市场。

中国“一带一路”倡议的推进与实施，使得沿线国家迎来重大的发展机遇，通用航空产业发展恰逢其时，并将成为这些国家和地区未来发展的重要方向。秉承“共商共建共享”原则，中国航空业应立足产业发展现状，坚定地走市场化、专业化、国际化道路，积极推进航空服务升级，提供优质的航空产品，完善的航空保障和专业的航空服务，更好地服务于全球化和“一带一路”进程。

获得机遇的同时，中国航空服务业也面临着产业转型，服务升级的巨大挑战。在数字化，智能化的今天，随着航空旅客的消费升级与消费习惯的改变，“数字化旅客”希望通过指尖掌控自己的旅行，一站式出行体验已成为航空旅客体验的新常态。面向个体旅客，提升用户体验，提升服务质量与效率；重塑服务格局，实现产品和业务模式创新；以及借助大数据加强客户关系管理，为客户创造价值是未来航空服务业新战略发展的核心。提升旅客体验离不开机场，航司，监管机构的协调与合作，如何完善多方联动协同机制，健全信息交互，推动服务流程再造也是完善航空服务，保障优质航空体验的关键所在。

（二） 热点议题

“一带一路”政策解析

航旅新生态下的航空市场变革与机遇

技术创新推动航空服务全面升级

一站式出行：全景式航空出行体验航空+电商：航空公司的零售商业模式探索

革新分销网络，推动营销全渠道建设

智慧出行：行中场景的服务优化与升级

打造客舱娱乐新生态

数字化时代如何提高航空服务水平和效率？

完善空管、机场、航司多方联动协同机制，实现机场

高效率运行高效解决航班延误，保障旅客出行

（三） 主要拟邀发言人

中国民用航空局领导

王大明，信息部副总经理，东方航空

Jamal AI Awadhi，客户体验商务部总经理，阿提哈德航空

黄文强，营销委副主任兼电子商务部总经理，南方航空

辛迪，首席执行官，海航旅业

韦志林，总经理，东航电商

刘固，副总裁，前海航交所

Christoph Muller， 首席数字创新官，阿联酋航空

侯清平，副总裁，云南机场集团

方继勤，商旅事业部总裁，携程旅行网

Tan Lye Teck， 机场管理执行副总裁，新加坡樟宜机场集团

（四） 日程