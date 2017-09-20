2017全球航空旅客大会

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（一） 会议背景
随着经济的发展，飞行已经日益成为一种主流的出行方式，经济一体化也在不断推动航空服务产业的发展。据空客公司2015 年在巴黎航展发布的全球市场预测，未来20 年（至2034年），全球航空客运量年均增长率为4.6%目前，中国国内航空运输市场规模是美国的40%。中国统计显示，1982年时中国国内航空旅行人数不到400万人次，到2016年达到4.87亿人次。2016年出境的中国游客为1.33亿人次，为10年前的4倍。根据国际航空运输协会（IATA）的预测，中国将在2023 年超越美国成为全球最大民航运输市场。
中国“一带一路”倡议的推进与实施，使得沿线国家迎来重大的发展机遇，通用航空产业发展恰逢其时，并将成为这些国家和地区未来发展的重要方向。秉承“共商共建共享”原则，中国航空业应立足产业发展现状，坚定地走市场化、专业化、国际化道路，积极推进航空服务升级，提供优质的航空产品，完善的航空保障和专业的航空服务，更好地服务于全球化和“一带一路”进程。
获得机遇的同时，中国航空服务业也面临着产业转型，服务升级的巨大挑战。在数字化，智能化的今天，随着航空旅客的消费升级与消费习惯的改变，“数字化旅客”希望通过指尖掌控自己的旅行，一站式出行体验已成为航空旅客体验的新常态。面向个体旅客，提升用户体验，提升服务质量与效率；重塑服务格局，实现产品和业务模式创新；以及借助大数据加强客户关系管理，为客户创造价值是未来航空服务业新战略发展的核心。提升旅客体验离不开机场，航司，监管机构的协调与合作，如何完善多方联动协同机制，健全信息交互，推动服务流程再造也是完善航空服务，保障优质航空体验的关键所在。
（二） 热点议题
（三） 主要拟邀发言人
（四） 日程