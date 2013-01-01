EOS区块链操作系统推出持续一年的令牌发售活动

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来源：美通社 2017年6月23日
关键字：美通社
开曼群岛乔治镇2017年6月23日电 /美通社/ -- 旨在支持商业去中心化应用的首个区块链操作系统EOS今天宣布将于6月26日（周一）开始的数字令牌发售活动的进一步详情。EOS的令牌发售采用一个突破性的参与模式，将持续一年，打造以太坊上迄今推出的最公平的令牌发售项目。
开发EOS的开源软件和区块链公司block.one首席执行官Brendan Blumer表示：“为了确保包容性，EOS不按固定价格销售，售价由市场需求决定。这种模式不会对大宗购买者提供不公平的优势。”
block.one将从协调世界时(UTC) 2017年6月26日下午13:00开始的341天按照以下计划销售10亿个EOS ERC-20兼容令牌“EOS Tokens”：
EOS旨在升级现有的区块链平台目前不支持的大型企业的主流开发规模。EOS推出异步通信和并行处理来支持每秒数百万次交易，高于Facebook的每秒52000次和Google的每秒40000次。
EOS的设计还能支持拥有他们集中式同行相同外观和感受的分布式应用，包括使用户无需为每项交易付费。这使新的区块链用户能够无需购买加密货币的复杂过程便能参与，有助于推动行业发展。它还意味着任何类型的应用都可以使用EOS的操作系统建立、运行和管理，创造一个新的业务透明度水平
EOS卓越的团队目前由区块链资深人士领导，包括：
令牌发售的完整细节在条款和条件中披露，请登录eos.io查看。
block.one简介
block.one是包括区块链软件开发等技术解决方案的开发机构。该公司员工和顾问遍布世界各地，包括亚洲和美国，专注于EOS等业务级技术解决方案。垂询详情，请访问block.one和eos.io。
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