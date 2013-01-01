EOS区块链操作系统推出持续一年的令牌发售活动

开曼群岛乔治镇2017年6月23日电 /美通社/ -- 旨在支持商业去中心化应用的首个区块链操作系统EOS今天宣布将于6月26日（周一）开始的数字令牌发售活动的进一步详情。EOS的令牌发售采用一个突破性的参与模式，将持续一年，打造以太坊上迄今推出的最公平的令牌发售项目。

开发EOS的开源软件和区块链公司block.one首席执行官Brendan Blumer表示：“为了确保包容性，EOS不按固定价格销售，售价由市场需求决定。这种模式不会对大宗购买者提供不公平的优势。”

block.one将从协调世界时(UTC) 2017年6月26日下午13:00开始的341天按照以下计划销售10亿个EOS ERC-20兼容令牌“EOS Tokens”：

20%的EOS Tokens(2亿个)将在预订开始的前5天发售。

70%的EOS Tokens(7亿个)将从2017年7月1日开始被平分为350个连续23个小时的时间段，每次发售200万个EOS令牌。

10%的EOS Tokens(1亿个)将由block.one保留，不可在以太坊网络上交易或转让。

EOS旨在升级现有的区块链平台目前不支持的大型企业的主流开发规模。EOS推出异步通信和并行处理来支持每秒数百万次交易，高于Facebook的每秒52000次和Google的每秒40000次。

EOS的设计还能支持拥有他们集中式同行相同外观和感受的分布式应用，包括使用户无需为每项交易付费。这使新的区块链用户能够无需购买加密货币的复杂过程便能参与，有助于推动行业发展。它还意味着任何类型的应用都可以使用EOS的操作系统建立、运行和管理，创造一个新的业务透明度水平

EOS卓越的团队目前由区块链资深人士领导，包括：

Brendan Blumer，首席执行官：Brendan 2014年开始涉猎区块链行业，是一位连续创业者，建立的企业包括交易虚拟货币的美国MMORPGs、香港 okay.com以及印度1Group 。

Daniel Larime，首席科技官：Dan是一位专注于从虚拟现实模拟器到二代加密货币等创新型技术的连续创业者，其中BitShares最为著名。Dan是一位软件开发专家，发明了广泛采用的“权益证明”(Proof of Stake)和“去中心化自治公司”(Decentralized Autonomous Corporations)概念。

Brock Pierce，合伙人：Brock是一位风险资本家和企业家，开创了游戏数字货币市场并且为他所创立的公司募集了超过2亿美元。Brock是比特币基金会(Bitcoin Foundation)董事会主席和 Blockchain Capital联合创始人，等等。

Ian Grigg，合伙人：Ian是一位金融密码学家，20多年来一直致力于建立密码分类平台，发明了李嘉图合约(Ricardian Contract)并且联合发明了Triple-Entry Accounting。

令牌发售的完整细节在条款和条件中披露，请登录eos.io查看。

block.one简介

block.one是包括区块链软件开发等技术解决方案的开发机构。该公司员工和顾问遍布世界各地，包括亚洲和美国，专注于EOS等业务级技术解决方案。垂询详情，请访问block.one和eos.io。

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