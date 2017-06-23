北京2017年6月23日电 /美通社/ -- 根据天猫公布的数据，刚刚过去的618电商大战中，Pico在618天猫VR品类销售额榜单中排名第三，仅排在HTC Vive和PSVR之后。Pico一体机产品 -- Pico Neo DKS，在618全天VR一体机销量排行榜中排名第一，而上个月刚刚发布的Pico 小怪兽VR一体机排名第三。除以上两款产品外，Pico U VR眼镜、Pico1s VR眼镜也同时挤进618全天VR单品销量排行榜的TOP30，其中Pico U VR眼镜更是取得了第四名的好成绩。



紧随HTC、PSVR，Pico位列天猫品牌排行榜季军

能在

VR 行业一 片 红海中杀出一席之地， Pico 清晰的产品定位可以说发挥了至关重要的作用，从上个月 Pico 在其北京总部举办的“ Pico 开放日”活动中可以看出，最新发布的 Pico U VR 眼镜和 Pico 小怪兽 VR 一体机都主打家庭生活场景，表面覆盖大面积灰色织物，与目前最为流行的北欧家居风格极为契合，而一体机本身的属性又为消费者大幅降低了 VR 入门成本，而配置方面却一点没有偷工减料，一体机产品全线搭载基于 Qualcomm® 骁龙 TM 820 处理器， Pico 小怪兽更是拥有 3GB LPDDR4 1866MHz 高速内存，性能强劲确保不卡不拖影，并且配备全新 PUI2.0 界面系统、简洁 3DOF 手柄、高精度的语音控制， Goblin 以最自然便捷的人机交互，彻底解放头部与双手，其中一体机和手机盒子标配的 3DOF 手柄更是收获了行业和终端用户的一致好评，如此高端的配置能够在天猫 618 活动取得如此骄人的成绩也就不足为奇了。



紧随HTC、PSVR，Pico位列天猫品牌排行榜季军

抛开配置不谈，单说上个月Pico一口气发布4款新品，就可以看出Pico在研发能力方面拥有领跑国内的水准，Pico在北京、青岛拥有超过200人的硬件、软件研发团队，其中绝大多数都拥有国内外科技大厂的光鲜背景，可以说个个都是行业内以一当十的精兵强将。除此之外，Pico还拥有国内厂商难得一见的国际化视野，目前已经在美国、日本等地开设分公司，这些都成为Pico向国际级顶尖水准发展，并保持对VR产业前瞻性把握的强有力支撑。



紧随HTC、PSVR，Pico位列天猫品牌排行榜季军

Pico在天猫VR品牌排行榜中紧紧跟随HTC Vive和SONY，正是这种国际化视野所带来的结果，相信凭借自身丰富的产品线和柔软的产品设计风格，在年底的双十一或明年的618中会有更加惊艳的表现。