宜信财富投米RA人民币资产重磅上线 开启2亿中产资产配置盛宴

北京2017年6月23日电 /美通社/ -- 据《经济学人》数据显示，中国的中产阶层人数已达到2.25亿。而前段时间的一份关于中国中产阶层的调查报告提到，他们中多达95%的人，经常或者偶尔焦虑。其中关于财富增值的焦虑已成为中产阶层生活的重轭。宜信财富投米RA人民币资产的上线将为中产阶层亟待解决的财富增值难题带来曙光。

宜信财富投米RA：以资产配置实现风险可控、收益可期

对于大多中产阶层而言，他们正处于上有老下有小的阶段。重大的家庭责任，迫使他们对于投资变得更加谨慎。一方面要抵御财富缩水的风险，一方面要通过合理投资来增长财富，需要平衡投资风险和收益，实现财富增值保值。而在目前中产阶层所青睐的投资选项中，房地产因为房价的一路高升和政府调控政策的收紧，投资难度与风险与日俱增；股票投资虽然有时会带来短期的高收益，但蕴藏的风险却不容小觑……在市场风险因素持续积累的情况下，以更广阔的视野去寻求更稳健的投资便成为了中产阶层的首要课题。而宜信财富投米RA人民币资产的上线为中产阶层实现财富增值带来新希望。

宜信财富投米RA人民币资产与宜信财富投米RA海外资产一脉相传，作为宜信财富依托多年财富管理基因打造的智能投顾平台，在投资标的筛选、市场的风险配置和把控上有着独特优势。宜信财富投米RA的人民币资产是由专业的资产配置团队从3000多支公募基金中甄选9支跨区域、跨类别、相关性弱的优质资产，覆盖中美多种资产类别，股票、债券、黄金等。这些投资组合能有效分散风险，平滑单一资产波动，从而实现风险可控、收益可期。

宜信财富投米RA海外资产上线1周年成绩斐然，最高收益达11.48%

据宜信财富投米RA最新公布的上线1周年业绩报告显示，宜信财富投米RA海外资产自2016年5月28日上线至2017年5月31日，在当前国内外投资环境保持“低增长、多动态”的新常态的背景下，经历诸如英国脱欧、特朗普当选美国总统等黑天鹅事件，凭借出色的全球资产配置策略，依然为投资人获取了2.55%-11.48%的稳健收益。



宜信财富投米RA海外资产不同风险组合上线1周年的累计收益率 数据来源：宜信财富投米RA实时数据报告

鉴于宜信财富投米RA海外资产在全球资产配置领域的成功实践，为了给投资者提供更加便捷以及多样化（人民币/美元双币种）的投资选择，宜信财富投米RA人民币资产重磅上线。

“现代投资组合之父”诺贝尔经济学奖获得者马科维茨曾说：“资产配置多元化是投资的唯一免费午餐。”宜信财富投米RA人民币资产的上线，将实现一站畅享人民币/海外资产配置免费午餐，开启2亿中产资产配置盛宴。