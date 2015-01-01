以色列钻石交易所成立科技创新中心

以色列拉马特甘2017年6月23日电 /美通社/ -- 以色列钻石交易所（The Israel Diamond Exchange，简称“IDE”）成立了一家面向以色列及全球钻石相关初创企业的科技“孵化器”机构，由此为以色列的Start-Up Nation（新创企业之国）事业添砖加瓦。这家“孵化器”机构名为“Diamond Tech”（钻石科技），将为处于初期发展阶段的初创公司提供国内与融资支持。

Diamond Tech将从最广泛的层面推动钻石行业的新技术发展。这包括行业平台、机器人、半导体、医疗技术、航天技术、软件、融资，以及企业对企业 (B2B) 和企业对消费者 (B2C) 营销平台。

IDE将与位于以色列的全球钻石行业技术领导者Sarine和拥有专门开发钻石技术的全球投资分支机构的Hennig Diamond集团开展合作。以色列理工学院 (Technion-Israel Institute of Technology) 已经签约成为研发方面的战略合作伙伴。Brinks Global Services、国际珠宝首饰联合会 (CIBJO) 等重要国际机构，以及来自中国的Pantheon Pacific集团均表示支持该项目。

IDE总裁Yoram Dvash表示：“我们做出了建立Diamond Tech Innovation Center（钻石科技创新中心）的战略决策，这是因为我们确信钻石行业必须实现技术上的进步发展。以色列是全球技术领导者 -- 每年成立的全新初创公司超过1500家。我们将利用新创企业之国的能力与创造力，为我们所在的行业谋求良好发展。以色列钻石交易所承诺确保这些初创公司取得成功并为钻石行业做出贡献。”

Sarine首席执行官David Block说：“作为钻石技术的全球开拓者，Sarine很高兴成为这项全新计划的成员，而该计划将在推动以色列基于钻石的技术解决方案的发展方面发挥重要作用。作为此次开设新中心的合作伙伴，Sarine为支持和培养钻石行业的新一代创新者而感到自豪。”

Hennig Israel首席执行官Arik Sela表示：“Hennig将近130年来一直都是钻石事业的重要参与者并不断寻求全新商机，成为这项全新计划的创始成员也是很自然的事情。我们确信钻石行业将从全新钻石技术与应用中受益，另外这家创新中心也拥有取得成功的合理因素。”