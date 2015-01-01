丘钛科技公布正面盈利预喜 预期2017上半年净利润增长逾倍

中国昆山2017年6月23日电 /美通社/ -- 丘钛科技（集团）有限公司（股票代码：1478.HK）于二零一七年六月二十二日刊登正面盈利预告。在指纹识别模组产品销量增长迅猛，摄像头模组产品结构优化和汇兑收益增加等多重利好因素带动下，预期二零一七年上半年的净利润可能同比增长超过一倍。

今年首五个月，公司摄像头模组产品的销量稳步上升，同比增长17.67%，而且在销量增长的同时，贯彻产品结构优化的战略部署，1,300万及以上像素产品占整体摄像头模组出货量达46.23%，远超于去年同期的14.21%，显示增长质量优异。

指纹识别模组方面，今年首五个月的累计出货量已达2,835万颗，同比增加超过22倍，并达成了全年出货目标的47.25%，在手机行业的传统淡季创出如此佳绩，反映公司在指纹识别模组的开发和生产能力深受客户认同，成功抢占到供应商的前列位置。

另外，由于公司多种生产用原材料均由境外采购并以美元支付，而销售收入大部分以人民币结算，因此今年首五个月人民币兑美元汇率出现的上升将为公司带来汇兑收益。

正面盈利预告乃根据本公司目前首五个月未经审核管理报表，以及其他可得资料所推算，公司同时明确该等数据尚未经独立审计师及/或公司审计委员会审阅或审核，仍有可能调整，提醒公司股东及潜在投资者在交易公司股票时务必审慎行事。

关于丘钛科技（集团）有限公司 (股票代码：1478.HK）

丘钛科技是中国领先的中高端移动终端摄像头模组及指纹识别模组制造商，为目前中国本土少数能大规模生产1,600万像素以上超薄摄像头、双摄镜头和不同工艺指纹识别模组的供应商之一。透过不断构建在光学、计算成像及深度学习方面之实力，丘钛科技致力于为移动终端提供机器视觉及人眼视觉，并积极扩展其产品种类至新市场领域，例如扩增实境(AR)、虚拟实境(VR)及汽车等。

如有任何查询，敬请联络丘钛科技（集团）有限公司投资者关系团队：

范富强先生 Email: [email protected]

苏勇鹏先生 Email: [email protected]

蔡燕清小姐 Email: [email protected]