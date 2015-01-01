高德纳将Acumatica列入云核心财务管理套件的愿景者象限

评估关注于大中型和全球性企业

华盛顿州贝尔维尤2017年6月23日电 /美通社/ -- 成长最快的云企业资源计划(ERP)公司Acumatica今天获得了认可，被评为高德纳(Gartner) 2017年6月大中型和全球性企业云核心财务管理套件魔力象限的愿景者。

Acumatica首席执行官乔恩-罗斯基尔(Jon Roskill)表示：“我们有理由为Acumatica团队所取得的成绩而感到自豪，但更为重要的是，我们认为这是对我们在市场上实现成功的真正验证。在各行各业的客户评估并购买我们的产品与解决方案之际，我们将继续创造良好的发展势头。”

用于上述高德纳魔力象限的愿景完整性评估标准包括市场理解、营销策略、销售策略、产品供应（产品战略）、业务模式、垂直/行业战略、创新和地理战略。执行能力标准关注产品/服务、整体可行性销售执行/定价、市场响应与跟踪记录、营销执行、客户体验和最终运营。

Acumatica因其创新领导与卓越技术，以及提供卓越的整合能力而出名。该公司通过提供经过测试、验证的安全整合服务，使客户充满信心，而这种整合服务为各行各业的众多客户所成功采用。

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Acumatica简介

Acumatica致力于提供基于云的业务管理软件，支持中小企业加速其业务的发展。Acumatica以云和移动技术，以及以客户为中心的独特授权模式为基础，在一个强大灵活的平台上，提供一整套综合型业务管理应用，例如财务、经销、客户关系管理(CRM)和项目会计。详情请访问：www.acumatica.com。