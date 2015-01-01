Cambium Networks推出全新PTP 670无线宽带点对点和高容量多点平台

PTP 670为视频监控和要求苛刻的无线网络应用提供450兆位/秒的高容量无线宽带连接

伊利诺伊州罗林梅多斯2017年6月23日电 /美通社/ -- 全球领先的无线网络解决方案提供商Cambium Networks今天宣布推出PTP 670固定无线宽带系统。PTP 670将高容量多点(HCMP)性能（之前为国防和国家安全应用提供）推向商业市场。PTP 670为视频、数据和语音应用提供高达450兆位/秒的吞吐量；可部署于点对点(PTP)或高容量点对多点配置，为视频监控或任务关键型基础设施回程应用提供支持。

Cambium Networks产品管理总监Allen Yu表示：“公共安全机构、工业运营商和服务提供商需要在有限频谱内实现高吞吐量；PTP 670的高频谱效率能够满足他们的需求。该系统可在4.9千兆赫公共安全频带以及5至6.05千兆赫无牌经营频带下操作。此外，高容量多点系统PTP 670让工业和任务关键型基础设施运营商能够在多达8个不同地方部署安全高效的多点系统。”

专用点对点固定无线平台PTP 650于2013年推出，最近在喜马拉雅山脉部署，为这个全球最偏远、环境条件最严苛的地方提供宽带连接。PTP 670将延续以耐用的成本节约型平台为没有网络连接的人、地点和事物提供高度可靠的连接的传统。

PTP 670配备Cambium Networks独有的动态频谱优化性能，对链路性能进行实时诊断，并自动调整，以实现最快的吞吐速度。

PTP 670的关键特征包括：

点对点和高容量多点模式

高容量—— 450 兆位 / 秒的吞吐量，频谱效率为每赫兹 10 位 / 秒

宽频带—— 4.9 至 6.05 千兆赫频带

安全—— 128/256 位 AES 加密、空中密钥更新 (OTAR) 、 HTTPS/TLS 和 SNMPv3 管理、 RADIUS 认证和配置密码规则。

接口—— 两个千兆以太网端口和一个 SFP 端口（用于任意光纤接口）。支持标准 802.3at PoE 输出端口。

多功能性—— 易于整合的二层网桥支持对称和非对称 TDD 操作、 1588v2 以及同步以太网精确定时与频率。

Yu补充说：“LINKPlanner使PTP 670的部署规划变得很轻松。该免费软件具备源点和目标点，而且能够提供具有详细性能预测和特定安装信息的路径介绍，可以帮助网络运营商在第一次就能安装成功。”

Cambium Networks将于美国中部时间(CDT) 6月22日上午9点举办免费网络研讨会。如欲注册参加此次网络研讨会，请访问：https://register.gotowebinar.com/register/1833962688405085697。