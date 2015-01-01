开启“流量众筹”新玩法，平安讯科突破WiFi共享格局

“这是一个季度套餐，假如您买了1G那个套餐，那么您将会7、8、9三个月分别每月到账1GB全国漫游的通用流量。”平安讯科的工作人员如是说。对，你没听错，不是运营商，而是平安讯科。

“这是一个季度套餐，假如您买了1G那个套餐，那么您将会7、8、9三个月分别每月到账1GB全国漫游的通用流量。”平安讯科的工作人员如是说。对，你没听错，不是运营商，而是平安讯科。

近日，平安讯科试水上线了一个流量平台，目的是做流量众包，开启了“流量众筹”新玩法。

流量众筹计划

平台上有三种套餐可以提供选择，分别是150M、500M、1GB的不同流量，前两个套餐的价格是运营商原价的8.5折，最后的1GB套餐的价格是原价的7.2折。“跟运营商相比优势是我们是7折、8折的折扣价售卖，而像微信，淘宝里全国流量1G是卖9折左右。”平安讯科的工作人员解释道。

尝试“流量众筹”新方式 打造全网“无缝连接”

在时下人们对网络的需求已经仅次于衣食住行的今天，拥有快速稳定的网络成为大众的诉求。一方面，伴随着城市扩大和交通工具的便利，人们的移动范围大大增加，公共WiFi虽然覆盖面广，但也免不了有很多公共区域没有热点WiFi进而不能满足大家对网络的需求。另外一方面，市面上提供的各种运营商流量补充的流量套餐售价普遍偏高，这部分的流量费用成了绝大多数用户心里的痛点。

基于此，平安WiFi推出了流量众包平台，开启了“流量众筹”的模式。用户在平台上可以通过团购等众筹方式，以较低的成本获得更多的流量。也就是说，用户可在无WiFi热点的情况下使用平安WiFi补充的3G/4G流量或定向流量，实现全程网络的无缝连接。

通过此项流量业务布局，平安WiFi实现了WiFi覆盖和流量覆盖双管齐下的运营模式，打造了真正的全网“无缝连接”。相比WiFi万能钥匙、腾讯WiFi管家、360免费WiFi只提供WiFi连接共享服务，平安WiFi不仅可以让更多用户享受到廉价流量的实惠，还可以使其在网络使用上更加方便、快捷，大幅度提升了他们在平台上获取移动互联网服务的频率和积极性。

WiFi+通用流量+平安流量 突破WiFi共享格局

在移动互联网时代，用户场景是非常重要的一个环节，只有通过不断丰富用户的场景，才能为用户提供完善、一体化的服务。作为平安集团旗下的首个非金融领域互联网项目，平安讯科突破了为用户提供单纯的WiFi热点连接服务的方式，首创“WiFi+通用流量+平安流量”模式，突破了传统的WiFi共享格局。

首先，平安WiFi整合了电信、移动、联通和20多家专业WiFi提供商的无线网络，以及认证的商户WiFi，为用户提供免费连接国内热点过亿，覆盖全国各大中城市商场、火车站、机场、电影院、地铁、咖啡馆和公交车、码头、巴士等公共场所。同时平安WiFi还不遗余力拓展了海外的WiFi热点，目前已在全球116个国家和地区，布置了超120万个平安WiFi热点。

此外，平安WiFi还推出了“平安流量”以及流量众筹平台，弥补了用户在WiFi连接上的不足。“平安流量”是目前最便宜的3/4G流量，通过平安WiFiAPP一键连接，可支持全手机免流量。同时，平安流量还能为用户提供高频、高耗流量指定APP，用户可以自由控制平安流量使用。

“我们此次推出‘流量众筹’模式的流量众包平台，旨在全方位满足用户对网络的不同需求，真正实现手机上网的‘无缝连接’。希望‘WiFi热点+3G/4G流量+定向流量’模式能让WiFi共享经济走的更稳、更远。”平安讯科负责人说道。