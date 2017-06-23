开辟企业理财服务，旺财谷打造企业生态圈

北京2017年6月23日电 /美通社/ -- 今天下午，旺财谷开展了一场旅游业务交流会，探讨旺财谷平台本身以及整个互金融行业如何与旅游行业展开广泛合作，助力旅游行业的发展。银行等金融机构负责人、其他互联网理财公司代表、长期合作的旅行企业相关负责人参与了本次交流会，旺财谷常务副总经理王大鹏参与并主持了本次会议。



活动现场

会上旺财谷合伙人雷洲从安全性、流动性和收益率等几个角度和大家分享了企业理财的一些特点和优势，明确旺财谷将在提供理财服务的基础之上，依托细分行业的优势，逐步打造行业的生态圈，为更多细分领域里的企业，创造免费对接服务和资源的机会，此理念得到了参会人员的一致认可。

会上各个行业的与会人士就互联网金融理财平台、旅游行业的发展、企业融资问题、与旺财谷的合作意向等问题开展了积极的讨论，各抒己见。此次交流会为旺财谷和旅游企业开展广泛合作进一步疏通了渠道，同时也探讨了互联网金融整个行业与实业公司的有效合作问题。

近几年互联网金融迅速崛起，为个人投资用户开辟了新投资渠道的同时，也为企业用户提供了新的融资渠道。然而仍有越来越多的企业面临着融资问题和发展瓶颈。

旺财谷是创业公司出身，明白企业发展的痛处，也深知财务管理对于一个公司的价值。所以为了更大程度上为企业提供切实的帮助，旺财谷在为企业提供融资服务的同时，也正在力图开辟企业理财服务，用金融服务为企业发展助力。

此前旺财谷已经有过一些企业理财服务经验，但并不成体系。未来旺财谷将在深耕旅游、物流、清洁能源、公寓等几个朝阳行业的基础之上，开拓自己的企业理财服务，借助原有的大数据，基于原有的风控系统，推出企业定制化服务，完成C端和B端的完美对接，打造企业生态圈的良性闭环。