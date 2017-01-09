科睿唯安与Impactstory达成里程碑式合作

-借助这项新型公私合作，研究人员能够从Web of Science上获得约1800万篇新的、经过验证的开放获取文章

-双方力求帮助研究人员更轻松地使用开放获取内容

费城2017年6月23日电 /美通社/ -- 科睿唯安（Clarivate Analytics，原汤森路透知识产权与科技事业部）今天宣布与Impactstory建立新型公私战略合作关系。这项合作旨在帮助研究人员扫清重要障碍，即打破高质量、可信赖的同行评审内容在开放获取方面的限制。根据合作协议，科睿唯安将向Impactstory拨款，资助后者进一步加强其oaDOI服务，让研究人员能更容易发现开放获取内容，同时提高从发现到出版等整个研究流程的效率。

科学出版的世界很复杂。研究人员在网上搜索学术文章时，搜到的结果常常都不可靠，这可能会影响他们的工作。而主要原因就是这些结果屏蔽了“收费墙”（付费订阅专区）里的期刊文章，而网站数据采集工具提供的文章要么未经同行评审，要么违反了版权法。科睿唯安和

Impactstory的合作将采取一种“包罗万象”的方法，让研究人员和大大小小的机构可以免费获取可信的研究成果，而这种方式是能在广阔的科学出版生态系统中维持下去的。

oaDOI这款工具的开发者Impactstory是一家非盈利机构，致力于创造能让科研成果更加开放且可重复利用的在线工具。oaDOI目前可检索到9000万篇文章，通过免费、快速的开放式API（应用程序接口）提供完整的开放获取文章，日均搜索量超过200万次。Impactstory的另一项服务Unpaywall是一个免费的浏览器插件，研究人员无论什么时候遇到被“收费墙”阻拦的文章，使用这个插件都可以通过oaDOI来找到全文。

科睿唯安首席执行官杰伊-纳德勒(Jay Nadler)表示：“科睿唯安力求通过可信、经过验证的开放获取链接来提升研究内容和发现效率，让更多人能够免费得到该文献完整的开放获取内容。这次合作也体现出，我们希望成为一个创新协作品牌，专注在合法合规的前提下，让研究界共同分享重要的研究成果。”

科睿唯安致力于开发并提供创新型分析与工作流解决方案，而这些方案可以提高从构思到实验，到同行评审，再到出版、传播和评价的整个研究周期的效率。与Impactstory合作将帮助研究人员从Web of Science上获得约1800万篇新的、经过验证的开放获取文章，从而让科睿唯安的客户能加速创新的发现阶段。这项合作将加强开放获取知识库的建设，对小型机构而言更显宝贵。

Impactstory联合创始人希瑟-皮沃瓦(Heather Piwowar)说道：“我们的目标是帮助研究人员赶走拦路虎，让他们能获得对研究有帮助的完整的相关文章。有了科睿唯安的拨款支持，我们能够为每位研究人员和图书馆带来超过1800万篇文章，包括需要订阅和不需要订阅的。”

在谈到本次合作时，Impactstory创始人之一詹森-普利姆(Jason Priem)说：“与私营行业的这一新型合作大大促进了我们的工作，我们会一起努力让每个人都能轻松阅读到学术研究文章，更快走向一个强大、全面开放的科学传播生态系统。”