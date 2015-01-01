威科集团升至Healthcare Informatics百强医疗IT公司第23位

波士顿2017年6月23日电 /美通社/ -- 全球领先的医疗信息和即时诊断医疗解决方案供应商威科集团 (Wolters Kluwer) 今年再次荣登Healthcare Informatics 100（HCI 100）榜单，排名由去年第26位升至23位。HCI100每年依据上一年度数据，对在美国缴纳税收最高的100家医疗IT产品和服务供应商进行排名。威科集团已连续6年出现在该名单上，主要原因归于其提供的满足医生、患者和付款方需求转换的创新型医疗解决方案业务的逐渐增长。

威科集团医疗卫生业务部门CEO Diana Nole表示：“能够位列Healthcare Informatics百强医疗IT公司，我们感到非常荣幸。”同时Diana Nole还补充道：“我们非常骄傲于能够通过提供可靠的临床内容、医学研究和创新型即时诊断医疗解决方案，从而提高医疗质量和结局、减少花费，以及加强整个一体化连续性护理过程中患者和医疗提供者的经验。”

除了这一最新荣誉外，威科集团近期获得的其他显赫奖项还包括：Fierce创新奖 (Fierce Innovation Awards)（临床信息管理奖和最佳成本节约解决方案奖），Omega NorthFace ScoreBoard奖（表彰威科集团在客户服务及满意度方面的卓越表现），SIIA CODiE奖（最佳学生评价解决方案奖），以及2017年美国护士资格认证中心 (ANCC) 的最高级别认证项目奖项。

HCI总编辑Mark Hagland说：“我们坚信，HCI 100为医疗IT领域提供了独特服务，每年都有领域内相关专业人士大量引用。”

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荷兰威科集团(AEX:WKL)是一家全球领先的专业信息服务提供商，为医疗、税务、会计、风险及合规管理、金融和法律等领域的专业人才提供信息服务及解决方案。我们每日为客户提供结合了深入的专业领域知识及专业技术的专家解决方案和服务，帮助其完成重要决策。

威科集团的2016年营业收入达43亿欧元。集团总部位于荷兰阿尔芬，在全球40多个国家运营，拥有约19,000名员工，服务于全球超过180个国家的客户。

威科集团股票在泛欧交易所挂牌，同时也是荷兰AEX指数和欧洲100指数的成分股。

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