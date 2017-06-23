鑫合汇摘得“值得托付第三方理财机构”大奖

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杭州2017年6月23日电 /美通社/ -- 6月22日，由《经济观察报》主办，以“竞合与重塑 -- 新政下开启监管2.0时代”为主题的值得托付资产管理高峰论坛在北京东方君悦酒店成功举办，论坛邀请到著名经济学家、知名学者分享最新的金融市场局势，畅谈行业趋势。作为互联网金融行业的领军平台，鑫合汇凭借严谨合规的风控体系、完善的用户保障体系和公开透明的合规自律精神，在2016-2017年度值得托付金融机构评选中一举摘得“值得托付第三方理财机构”大奖。本次评选从资金管理人水平、风险控制、投资收益确定性、资金安全性等多方维度审核，最终选出值得托付的金融机构、财富管理产品及优秀的行业领军者，是全国财经领域最权威的奖项之一。



鑫合汇荣获“值得托付第三方理财机构”

论坛伊始，主办方代表经济观察报副总编辑郭宏超登台致辞。全国政协委员、政协经济委员会委员贾康、国务院发展研究中心金融研究所副所长陈道富随后也发表了讲话。

全国政协委员、华夏新供给经济学研究院首席经济学家贾康先生发表了《中国宏观经济形势：力求完成探底企稳，由“新”到“常”》的主题演讲。2017年，中国经济很有可能完成下行阶段的探底和企稳，在这个年度由“新”入“常”。所谓新常态的“新”，是2011年后经济发展一路下行的转变，也就是 “L”型拐点的到来。而“L”的尾部继续向右延伸拉成一个平线，是由“新”转为“常”的过程。

而资产管理市场近年来呈现爆发式增长，中国的高净值人群规模也迅速成长。这些人群对资产配置和高端理财的需求日益旺盛，希望获得更为个性化、综合化的产品和服务。然而，目前专业理财业务在高净值人群中的渗透率仅为8%左右，未来具有极大的发展空间。

国务院发展研究中心金融研究所副所长陈道富先生表示，当前，资管行业发展迅猛，而宏观的资源配置效率却不尽如人意，系统性风险还是有所累积。即使近来我国在互联网金融领域颁布了一些规范，但是除了监管机构的监督执行，更需要的是行业的主动自律。

当下的资管市场，是宏观背景下由监管、不同金融机构和市场参与者从现有机制出发运行的综合呈现。资产管理具有“资金-产品-资产”的业务特征，是实现投资者的资金与可投资资产结合的过程，涉及投资者的筹集（融资）、可投资资产的选择和创设（投行）、投资者资金和可投资资产的组合（结构化和组合投资）三个过程。

行业的监管，不是代替市场进行全面风险管理，而是在资产管理自身风控的基础上，防止个别风险转化为系统性风险，防止市场因力量不均衡、信息不对称、风险收益错位导致市场风险管理的失效。

在监管新政下，如何做到竞合与重塑，是金融机构迫切需要思索的问题。惟有以深化规范监管，才能使行业合规发展成为一种新常态，守正出奇推动互联网金融的发展迈上新台阶。鑫合汇一直在合法合规运营的基础上探索新发展，在新常态和新思维下谋求突破和转型，提升平台社会价值。鑫合汇专注于A类优质过桥资产，在不断提升短期金融产品标准化、规模化研发能力的基础上，对个人转贷资产的标准化运作，同样具有先发优势。遵循“小额分散”的行业大趋势，独特创新的个贷产品“鑫安一号”、“鑫安二号”相继上线，占据了极大的市场发展空间，同时也预示着鑫合汇将全面推进平台的资产结构升级，全力开拓小额转贷业务。

信任是敢于托付。投资人毫无保留地托付既是对平台最大的肯定，也是让平台肩负起了更大的责任。只有敬畏风险，才担得起几百万客户的信任。鑫合汇一直把安全放在首位，将风控体系建设作为整个平台工作的核心。其自主研发的全流程风控系统“鑫盾”拥有150个模型、19道程序、43步筛选操作，通过这一整套严谨的体系，能清晰地知道每一笔资产的风险所在，同时对用户资金流向进行全程监控，确保用户资金安全。严苛的风控体系建设也获得了行业的肯定，“鑫盾”风险管理系统曾被评为“2016年中国中小企业创新100强”并入选《中国中小企业2016蓝皮书》、中国金融科技最佳风控企业等大奖，引领行业风控标准。为了加强行业透明度，更真实客观地让公众了解平台运营情况，平台坚持严格做好信披工作，通过对公司基本情况、运营发展等中国互联网金融协会所规定的86项指标进行信息披露，实现平台合规、健康发展，以更好地保障投资人的利益。

当前，新金融体系改革的深化和社会财富的积累不断推动着网贷行业的迅猛发展。在互金行业逐渐趋于理性，行业监管逐渐完善的大势下，合规、创新、合作、共赢将成为互联网金融行业的主基调。鑫合汇将携手业内更多的平台以实际行动贡献力量，共同推动网贷行业有序、健康成长。