BOSS直聘荣获移动互联网招聘行业最具领导力奖

北京2017年6月23日电 /美通社/ -- 6月23日，以“创观 -- 前所未有的世界”为主题的2017世界移动互联网大会(WMIC)在北京国际会议中心隆重举行。BOSS直聘以独创的“MDD“（移动+大数据+直聘）招聘模式，以及崇尚技术，用户至上的价值观，荣获大会官方颁发的“移动互联网招聘行业最具领导力奖”。



BOSS直聘获奖

中国互联网络信息中心的数据显示，中国的手机网民数量已经超过6.95亿，占到整体网民比例的95%。在线招聘行业发展20年以来，大部分时间以PC端作为主要流量入口，招聘和求职行为都限制在特定的时间和地点之内。

2014年7月，BOSS直聘App上线。作为一个原生于移动端的招聘平台，BOSS直聘首创了“直聘”模式，将在线聊天功能引入招聘场景，打破了招聘求职的时空限制。同时，BOSS直聘将人事之外的业务部门负责人引入人才招募流程，辅以先进的数据技术进行精准匹配，极大地提升了招聘效率，并为人才提供了平等尊重的求职体验。目前，直聊功能已被用户很好地接受，并逐渐成为行业标配。

根据BOSS直聘官方提供的数据，截止到2017年4月底，BOSS直聘拥有1950万求职者和403万BOSS用户，每日平台上发生亿级别的互动行为。伴随数以万计的创业者一路走来的BOSS直聘，已经成长为移动互联网招聘行业最具领导力的公司。

本届世界移动互联网大会的主题之一是“万物互联，智慧生活”，BOSS直聘CEO赵鹏也在大会上发表了关于“人的互联”的主题演讲。



赵鹏演讲

赵鹏表示，连接可以改变个人的命运、部落的命运和物种的命运，其中，竞争和淘汰都是值得敬畏的关键方式。在信息的数量和流动速度都爆炸式发展的时代，连接的真谛在于做减法，也就是高效和精准匹配。

作为社会动物，工作是人类最重要的连接方式之一。赵鹏表示，作为一家始终致力于提升人岗匹配效率，让更多人有尊严地工作的企业，“我们要做的，不是一亿人与一亿人的随机互联，而是为最适合的人们搭建一个20*20的矩阵。”而为了做到这一点，需要不断了解用户，甚至比用户自己更了解用户。

2016年，BOSS直聘提出，移动（Mobile），数据驱动（Data）和直聘（Direcruit）的MDD新模式将重塑招聘行业。一年来，该模式不断得到验证，逐渐成为行业共识。首创该模式的BOSS直聘将继续深耕牛人与BOSS的“快速精准匹配”，在数据技术上加大投入，为行业的发展提供更多的经验和案例。

“2017世界移动互联网大会暨新媒体门户大会”由中国电子商务协会主办，旨在促进移动互联网产业链各方的交流与合作，推动移动互联网产业健康发展，展现移动互联网和新媒体的发展现状和成绩。