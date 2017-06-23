深圳市南山区政协副主席陈书爱调研健康160 提出三点希望

深圳2017年6月23日电 /美通社/ -- 6月20日，在南山区工商联（总商会）的统筹下，由南山区政协副主席陈书爱带队，南山区卫计局副局长陈思韩、区工商联专职副主席肖晓青、区企业服务中心副主任王红珊及相关职能部门负责人一行，前往健康160调研，了解企业生产经营情况，倾听企业在当前发展中遇到的问题、障碍和政策诉求，进一步开展服务工作。

陈书爱强调，南山区各相关部门要认真落实深圳市委、市政府、区委、区政府的重要批示精神，领导干部在调研挂点企业时要有针对性，要实实在在为企业服务，解决企业生产经营中的问题，做企业期盼的、具体实际的工作。对于健康160这样高速发展的、潜力巨大的、从事互联网健康产业的高新技术企业，要更加注重企业实际情况，务求实效，政企联动，紧密合作，共同把企业做大做强。



区政协副主席陈书爱（右四）带队调研健康160，与健康160 CEO罗宁政（左四）等高层合影

陈书爱一行察看了健康160企业展厅、了解企业产品矩阵，并认真听取健康160创始人兼总裁罗宁政对公司运行发展情况的介绍。罗宁政表示：“健康160是国内首家上市的互联网医疗健康服务企业，目前已经完成了4轮融资。公司在今年进行战略全面升级，更名为健康160。从最初的预约挂号平台发展到打造大健康生态系统，健康160打开视野，积极创新，探索发展新路。通过互联网平台服务、医药电商、软件服务、医院业务等方面建立了可持续的收入来源”。

在随后的座谈会上，一同参加挂点服务的各相关职能部门，对于企业目前遇到的问题和困难，也逐一进行了详细解答和指导。尤其对企业提出的产业用房问题进行解答，并给与指导意见。健康160联合创始人王明就“160网上医院共建方案”向各位领导作了汇报。



与会双方座谈交流

160网上医院云平台能够有效节省医疗资源，提高患者就医体验。把线上便民就医服务、家庭医生、社区医生、健康咨询多方需求进行融合，成为医院、医生、患者之间的桥梁。该平台不仅是深圳网上医院模式的先驱，也可为医院带来更多优质医生，助力南山区分级诊疗的落地。有利于南山区成为深圳基层医疗改革的标杆。

陈书爱表示，160网上医院为解决目前大医院看病难的问题提供了很好的解决思路。他建议，企业要积极同南山区卫计局加强联系，听取政府建议，梳理南山区卫生系统存在的问题和参与方的真实需求，以此制定解决方案，明确方案进度、分步实施。解决方案要可落地、为可操作、对社会具有实际意义。陈书爱对健康160提出三个希望：希望企业加强同政府的联系，共同推进企业发展。希望企业早日成为真正的独角兽，更好的为老百姓服务。希望利用好南山区卫生系统的先天优势，为地方经济做出更大的贡献。

下一步，区工商联(总商会)将跟进企业的诉求，发挥桥梁纽带作用，统筹、落实相关问题，促进南山区中小企业健康发展。