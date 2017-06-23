2017WEFUN微竞技大赛全新出发 玩出你的游戏人生第一战

南京2017年6月23日电 /美通社/ -- 2017WEFUN微竞技大赛现在全新开启！2017WEFUN微竞技大赛主推《王者荣耀》项目，比赛将以赛季形式循环进行，玩家可登录WEFUN赛事平台wefun.play.cn报名参赛。奖金由基础奖金+活跃奖金组成，玩家通过参与《王者荣耀》PK获得平台积分，赛季结束将按照积分由高至低排列获得奖金池中的奖金，赛季第一名更将获得奖金池中高达25%的赛事奖金。2017WEFUN微竞技大赛与多家职业俱乐部保持信息互通，表现优异的玩家将有机会直接获得各大俱乐部的签约机会。

2017WEFUN将采用全新的赛事模式。春季赛将采用单人匹配的个人积分赛模式，玩家登陆官网录入个人信息后将收到报名成功信息。通过WEFUN线上对战平台系统匹配寻找队友和对手，在每日比赛时间段内随到随玩，无传统赛事中的赛程限制。2017WEFUN微竞技大赛将延续全年，玩家可关注赛事官网查看赛事进度、赛程及积分兑换规则。



2017WEFUN微竞技大赛

截至目前，WEFUN微竞技大赛已成功举办3届，赛事主旨在于通过WEFUN这一平台，帮助广大玩家实现游戏人生的电竞梦想，为热爱电竞的玩家提供公平持续的竞技平台，为他们提供走上职业舞台的道路，同时为职业电竞俱乐部输送新鲜血液。

关于WEFUN微竞技大赛

WEFUN微竞技大赛由爱游戏主办，自2014年起已举办3届。比赛项目涵盖中轻重度多种游戏类型，累计吸引超过百万人次参与比赛，位列国内知名的移动电竞综合性赛事之一。2016年，WEFUN微竞技大赛提出“游戏人生第一战”的新主张，让不同类型的玩家都能在WEFUN找到适合自己的舞台，打造竞技化、娱乐化、平民化的综合类赛事。

WEFUN历程

2014年 -- EFUN爱游戏全国手游大赛

赛制：线下赛

比赛项目：《忍者必须死2》《地铁跑酷》《开心消消乐》《水果忍者》

比赛城市：南京、武汉、杭州、广州、西安、成都、北京

冠军：蒋其添

2014年8月，爱游戏举办首届EFUN全国手游大赛，赛事在南京、武汉、杭州、广州、西安成都6座城市举办。首届EFUN主打轻度休闲游戏，倡导全民参与和全民娱乐。比赛引入《神庙逃亡》《地铁跑酷》《开心消消乐》《水果忍者》等人气手游。2015年1月，EFUN全国总决赛在北京举行，广州选手蒋其添获得首届EFUN总冠军。

2015年 -- EFUN爱游戏全国微竞技大赛

赛制：线上赛+线下赛

比赛项目：《自由之战》《乱斗西游2》《倩女幽魂录》《枪火前线》《拳皇97高清版》

比赛城市：南京、北京、武汉、苏州、成都、广州、上海

冠军：“不装不睡”战队、吴鹏程、郑嘉杰、潘蔚、谢冉



2015EFUN爱游戏全国微竞技大赛

2015年，爱游戏重金签约电竞明星若风担任爱游戏品牌代言人兼EFUN总教头。EFUN转型主打“微竞技”概念与校园赛，赛事更名为EFUN爱游戏全国微竞技大赛，在游戏项目与赛制上均有革新。

在比赛项目上，MOBA手游《自由之战》《乱斗西游2》，卡牌策略手游《倩女幽魂录》加盟，并首次开辟TV游戏专场，设有《枪火前线》《拳皇97高清版》。EFUN的竞技性吸引了例如希帝、堕城、落枫等游戏内知名选手参赛。

在赛制上，第二届EFUN增加了线上赛版块，比赛从5月持续至9月，共吸引40万玩家在线PK，成绩优异的玩家不仅能赢得奖品，并能直接晋级线下赛。9月，2015年EFUN线下赛在南京、北京、武汉、苏州、成都、广州等大学生人群最为集中的一、二线城市开赛。

2016年 -- WEFUN微竞技大赛

赛制：线上赛+线下赛

比赛项目：《王者荣耀》《魂之幻影》《兰空VOEZ》《地铁跑酷》《神庙逃亡2》《水果忍者》《猫和老鼠官方正版》《熊出没之熊大快跑》。2016年 1月，爱游戏联手游戏风云在上海举办2015年度EFUN总决赛，9家直播平台与卫星电视同步直播，5款游戏的9名全国冠军共赢得数十万现金大奖。赛事主办方炫彩互动CEO张鹏在现场宣布EFUN爱游戏全国微竞技大赛将在2016年升级为WEFUN微竞技大赛。同时，爱游戏将成立国内首支移动电竞职业战队WeFun。

冠军：DLG战队