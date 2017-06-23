上海2017年6月23日电 /美通社/ -- 全球照明领导者飞利浦照明（阿姆斯特丹欧洲证券交易所代码：LIGHT）宣布，已在遍布全国的逾百家飞利浦时尚灯饰馆开设智能家居照明体验区，展示旗下飞利浦Hue智能互联家居照明产品，并通过智能互联操控、虚拟现实（VR）模拟等沉浸式体验，使消费者亲身感受智能家居带来的不同生活方式。



飞利浦照明开设智能家居照明体验区 引领灯饰馆消费体验新模式

“智能互联照明是智能家居中最广泛且最先实现的应用之一。作为全球领先的智能互联照明系统，飞利浦Hue一直引领着智能家居领域的创新，强调智能互联技术对于照明体验和生活品质的提升，”飞利浦照明消费渠道总经理夏晓军表示。“相信已经引领互联网消费潮流的中国消费者非常乐于尝试新鲜事物，我们期待更多客户来到飞利浦智能家居照明体验区，身临其境地体验超乎想象的智能家居场景。”

飞利浦Hue智能家居照明体验区将展示全系列智能照明产品，包括灯泡、灯带、便携魔灯、吸顶灯、筒灯、落地灯及桥接器，充分满足家居照明的丰富需求。消费者能在专区内通过手机应用程序（App），地理围栏等多种方式体验飞利浦Hue的应用，了解超过600种应用程序对智能家居生活的提升。除了直接体验各种人性化的智能操作，消费者还能沉浸在真实的家居环境中，直观感受智能互联照明为生活带来的便利。借助VR技术，消费者“置身于”应用了飞利浦Hue系列产品的多种不同应用场景之中，感受飞利浦Hue所创造出的光感魅力。

自2014年在国内发布以来，飞利浦Hue不断增强在中国的消费者体验和用户感受。不仅在硬件上推出针对国内消费习惯的白光氛围灯具系列产品，在应用开发上推动适合中国用户使用场景的设置和程序汉化，更增加了时尚灯饰馆、数码产品综合店等多种实体体验中心，帮助提升消费者体验，更快、更直接地向消费者介绍飞利浦Hue的新技术和新应用。

顺应飞利浦照明倡导的智能互联照明发展趋势，未来更多飞利浦时尚灯饰馆将开设智能家居照明体验专区，在提升消费者体验的同时，推动智能互联家居走入更多家庭，为人们创造家与光相互融合的美丽篇章。

关于飞利浦照明

飞利浦照明（阿姆斯特丹欧洲证券交易所代码：LIGHT）是全球照明领导企业，业务涵盖整个照明产业链：从光源到灯具，从照明控制到整合的照明解决方案。飞利浦照明总部位于荷兰，2016年销售额达71亿欧元，在全球70多个国家和地区拥有大约34,000名员工，销售和服务遍布全球。凭借在照明领域全球领先的技术和强大的创新实力，飞利浦照明引领节能LED产品，智能互联照明系统和服务的发展，将物联网技术应用于家居、建筑和城市景观照明，通过有意义的创新改善人们的生活品质，提供“光，超乎所见”的全新照明体验。更多信息，可登录：http://www.newsroom.lighting.philips.com