-天美时和SilMach发明首款MEMS技术机芯，将要以此颠覆手表行业

康涅狄格州米德尔伯里2017年6月23日电 /美通社/ -- 160多年来一直在制表领域居于全球领先地位的天美时(TIMEX)，携手微机电系统(MEMS)领域的法国先锋企业SilMach，创造首款MEMS型手表机芯。双方联合打造的MEMS手表马达（马达盒）和机芯有史以来首次利用MEMS纳米技术，而这要感谢SilMach获得专利保护的PowerMEMS解决方案。此次合作将会与SilMach和Fralsen（天美时的机芯零件制造部门）一道依托法国贝桑松的微机械产业集群。双方的合作把天美时160年来的制表专长和SilMach富有开拓精神的技能结合到一起，将会颠覆整个手表行业。



Timex_SilMach

天美时预计将在其2019年系列中发布首款MEMS型手表机芯。

天美时集团(TIMEX Group)总裁兼首席执行官Tobias Reiss-Schmidt在评论这项新的颠覆性合作时表示：“由于我们和SilMach合作，天美时已经成功创造了手表行业中的另一项‘第一’。我们现在和SilMach一道颠覆手表行业，并为纳米技术搭建展现其风采的舞台。在取得这一发展成果之后，我们开始采取革命性措施，以先前认为无法实现的方式，显著加强制表领域的设计和功能。”

SilMach首席执行官Patrice Minotti则表示：“与天美时达成战略联盟为SilMach带来了长达一个世纪的制表专长和互补性专有技术，而这些都是专门为手表行业设计PowerMEMS解决方案的必要条件。”

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天美时集团简介

天美时集团主要是在全球范围内设计、制造和销售创新型手表。始创于1854年的天美时集团是一家非上市公司，拥有众多品牌（如天美时），并与Nautica（诺帝卡）、Guess（盖尔斯）、Versace（范思哲）和Ferragamo（菲拉格慕）等知名品牌进行手表方面的合作。该集团在全球范围内拥有超过4000名员工，是全球最大的一家垂直一体化制表商。

SilMach简介

SilMach是硅基电子混合微机械技术领域的先锋企业，主要是为移动系统的机动化和利用无电传感器进行健康结构控制，设计、制造和整合颠覆性的MEMS解决方案。该公司总部位于法国贝桑松。

SilMach在技术混合方面具有独一无二的专长，这支持将MEMS和一般的微机械技术结合到一起。该公司在2003年由Patrice Minotti创建，为能源、交通运输、航空与制表领域的机构、研究中心和关键工业客户开展探索性工作，同时大力投资，以此使其颠覆性创新在技术上趋于成熟。SilMach现在所拥有的专利组合涵盖20个专利系列，其中有10个系列是与法国政府共同拥有。垂询详情，请访问：www.silmach.com。

联系人：

Patricia Rappaport

电邮：[email protected]

电话：212-679-2233

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