平安产险联合摩拜单车共倡“安全驾驶绿色出行”

北京2017年6月23日电 /美通社/ -- 日前，由平安产险打造的一站式车生活平台“平安好车主APP”携手智能共享单车先行者“摩拜单车”，联合发布 #安全驾驶 绿色出行#倡议，共同倡导社会公众“短途出行选择骑单车，开车出行保持良好驾驶习惯”，共建绿色出行生态。车主可通过平安好车主APP规范驾驶行为，6月21日至30日期间，凡摩拜新用户还可登陆平安好车主APP领取30万份摩拜单车骑行包，践行低碳生活理念，共同为城市文明、绿色、健康发展出一份力。

近年来，全国机动车保有量快速增长，交通流密度直线上升，汽车尾气污染等“城市病”逐步蔓延，直接威胁到城市生活环境质量。伴随史上最严《环境保护法》修订实施、国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》正式出台，环境保护被法治化、常态化，人人都肩负着守护绿色家园的义务。

改善驾驶行为，摒弃急加速、急减速、急转弯及超速等不良驾驶行为，是车主实质有效的节能减排方式。平安好车主APP秉承“安全管家”的价值主张，致力于积极引导3800万车主用户养成“绿色”驾驶习惯。平安好车主APP的核心功能模块“平安行”拥有去噪算法、驾驶员DNA分析、异常驾驶判断等7项核心技术，可记录车主驾驶行为，并对不良驾驶行为作出风险评价及提示，提供驾驶行为改进方案，在降低车主驾驶风险概率方面效果显著。

截至2017年6月18日，已有逾2300万车主用户加入前述安全体系，累计上传里程12亿公里。通过近6个月追踪，“平安行”用户的驾驶风险系数降低了6%。

除优化广大车主的驾驶行为外，平安产险本次联合摩拜，号召短途出行选择骑单车。《2017年共享单车与城市发展白皮书》研究发现，创新型智能单车在进入城市不到一年的时间里，成为小汽车、公交、地铁外的第四大出行方式，摩拜单车全国用户骑行总距离超过25亿公里，共节省碳排放54万吨，相当于减少17万辆小汽车一年的碳排放。

平安产险线上客户部总经理李林斐表示，“平安产险长期关注环境治理，本次平安好车主APP与摩拜单车，基于双方智能出行服务平台，在呼吁安全驾驶基础上，以切换交通工具的方式，解决车主在短途出行中因拥堵、停车位短缺等造成的污染问题，再次实现了车主出行的绿色升级。未来，平安好车主APP将继续利用新科技，整合更多资源，为车主提供更完善的绿色出行解决方案。”