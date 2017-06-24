车来了荣获WMIC大会“新锐奖”，其公交大数据潜力非凡

北京2017年6月24日电 /美通社/ -- 6月23日下午，第二届世界移动互联网大会（WMIC）颁奖活动在北京国际会议中心举行，对2016~2017年度在移动互联网和新媒体构建领域有突出成绩的平台、媒体和公司进行了评选。而作为一直专注于智慧交通领域的车来了，凭借优秀的产品以及在公交大数领域的非凡潜力，拿下了“移动互联网行业新锐奖”这一殊荣。



车来了荣获WMIC移动互联网行业新锐奖

世界移动互联网大会（WMIC）是一场汇集了全国移动互联网优秀企业、产品和媒体的行业盛典。由中国电子商务协会主办、中国青年企业家协会联合主办、浙江盘石信息技术股份有限公司承办、北京青年报协办。会议除关注移动互联网领域的重大机遇与变革外，还特别关注企业或产品在行业中的发展潜力和商业价值。

此次获奖产品中，百度、美团、58、车来了等产品，均在产品技术以及产业化等方面，得到投资人以及媒体的高度认可。

“这个奖项，是对车来了过去几年在技术、大数据等方面努力的一个肯定，更是对车来了致力于智慧交通服务事业的大力支持。我们希望通过努力，为市场提供更好的产品，可以为智慧交通行业的产业发展，做出自己的贡献。”车来了首席科学家兼董事长孙熙说。

作为最早深入公共交通实时查询领域的企业，车来了率先实现了将“公交车到站时间”和“公交车到站距离”可视化。随着用户量猛增带来的大量出行数据以及信息处理技术的不断提升，车来了开始把兴趣点指向公交大数据领域，并于今年2月份携手嘉兴市道路运输管理局推出了公交大数据分析平台，开始深挖公交大数据的潜力。

据嘉兴市道路运输管理局相关负责人介绍，该平台通过海量的用户使用数据，配合车辆 GPS 数据、公交 IC 卡刷卡数据、道路数据等多源数据，实现了交通流量的实时监测，并帮助嘉兴政府进行城市运力和畅通指标、交通营运能力的分析。

在大数据的驱动下，构建完善城市公交大数据分析平台，实现多维度的融合分析，使先进的互联网大数据技术与传统公交行业进行紧密结合，是“车来了”的目标。车来了希望将嘉兴城市公交大数据分析平台推广到更多城市，善用自身领先的大数据分析能力帮助更多城市加强公交精细化管理、持续优化线网，为建设更多公交优先城市、解决城市拥堵问题提供专业的建议。