QingStor对象存储推出图像智能鉴黄服务

北京2017年6月26日电 /美通社/ -- 企业级云服务商青云QingCloud（qingcloud.com）日前宣布QingStor对象存储推出图像鉴黄服务，无缝对接图普科技的图像智能审核能力，为用户提供面向图像文件的高精度鉴黄服务，实现对违规内容的有效甄别管理，帮助用户大幅提高业务运营效率及合规性。



QingStor对象存储智能鉴黄服务

QingStor对象存储服务从推出之日起，每天都会有大量的静态网页、图片、音频、视频、文档、日志、映像等数据上传，对图像进行鉴黄对于企业级用户来说至关重要。传统的智能审核方案，如识别色情图像，基本是通过图片RGB值识别肤色比例，通过建模识别异常动作、敏感部位等，又或者是通过md5的方法过滤。这些方法的准确率低，经常误报。

为了避免这种情况发生，青云QingCloud和图普科技合作推出的图像鉴黄服务采用了人工智能领域最新的算法 -- 深度学习算法，通过模拟人脑神经网络，构建具有高层次表现力的模型，能够对高复杂度数据形成良好的解读。通过大数据持续训练、频繁迭代，该智能审核服务的精确度可达99.5%，有效节省超过90%的人工复审工作。

此次合作中，图像鉴黄服务识别的整个流程需要调用双方资源，为了提高用户体验，实现平滑的无缝对接，QingStor对象存储平台构建了一套异步数据处理框架以完成双方服务的对接。它将监控用户指定对象的上传情况，每当指定对象上传完成后，会自动生成事件消息并触发对鉴黄API的调用。在识别流程结束后，识别结果将被回传，并推送到用户指定的通知地址中。在操作层面，用户只需要在QingStor对象存储的控制界面中，一键选择开启服务并完成配置，服务即可自动开始运行，同时用户在QingStor对象存储平台上的其他配置并不需要做任何的调整。

QingStor研发总监杨锦涛（Osier Yang）表示，在图像识别领域，QingStor还将与图普科技在暴恐识别、小广告识别、自定义检测、人脸识别及图像搜索等功能层面继续合作。QingStor的生态建设也在不断推进，未来会有更多的应用服务上线，致力为用户提供最高效、便捷的服务。