拜耳丹莪妇康煎膏OTC全新上市

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云南2017年6月26日电 /美通社/ -- 今日，拜耳宣布其旗下主治妇女月经不调，痛经和经期不适的中药产品丹莪妇康煎膏实现 OTC (非处方药) 全新上市，并与国内最具影响力的女性健康管理平台“大姨吗”建立战略合作。这是拜耳健康消费品中药发展的里程碑。

拜耳健康消费品中国区副总裁，市场和创新负责人何勇先生表示：“2014年，以收购滇虹药业为契机，拜耳正式进入中药领域。丹莪妇康煎膏的 OTC 上市，是拜耳对中药传承和传播所做出的积极努力。贯彻‘科技创造美好生活’的理念，拜耳将以丹莪妇康煎膏 OTC 上市为起点，通过高新科技，对中药进行创新发展，使传统方剂在现代化科技的承载下能惠及更多消费者。”

80%女性有痛经症状 专家给出治本良方

生理期的痛苦是大多数中国女性痛彻心扉且无法根治的问题。即使在女性能量不容忽视的当下，痛经给女性生活、工作带来的不便仍不被完全理解和接受。根据大姨吗平台发布的《中国女性生理健康白皮书》（下文简称《白皮书》），统计显示接近80%的女性有轻度以上的痛经。

对于痛经，云南省中医院妇科主任姜丽娟教授指出，“这是一种很多女性都曾经历过的现象。痛经的原因多种多样，包括各种妇科疾病、外界刺激、不良生活习惯及心理情绪等。职业女性因为经常熬夜加班、饮食不规律、精神压力较大，或多或少都会因此影响到身体各机能正常运作，由此影响到月经，导致痛经的发生。”

根据《白皮书》上提供的数据，有半数的女性对痛经不采取任何措施，其余绝大多数女性考虑用热敷的方法应对，少部分女性会服用止痛药或者去医院。对此，姜教授指出，“热敷或者服用止痛药都是治标不治本的方法，无法达到满意的长期治疗效果。根据中医理论，要治疗痛经，需要针对不同的痛经类型，对症下药。”气滞血瘀型痛经是最为常见的类型之一，常伴有经前期乳房胀痛、心烦易怒。针对气滞血瘀所致的月经不调、痛经和经期不适等，可以选用含有紫丹参、莪术、滇柴胡等具有疏肝理气、活血化瘀作用的中成药。对于她还指出，“煎膏类的中成药更易于吸收，发挥药效。”

丹莪妇康煎膏由10味活血化瘀、疏肝理气的中药组成，专门针对气滞血瘀型痛经、月经不调等，经多项临床研究验证能有效缓解痛经123。 四川大学华西第二医院妇科专家张家文教授谈到，丹莪疗效明确，临床应用广泛，尤其在治疗痛经，无论是单独用药还是和布洛芬/米非司酮联合用药，疗效显著；更为重要的是丹莪妇康煎膏的安全性，没有激素类药物带来的不良反应和副作用 ，不会给未婚、未育的女性带来激素副作用的困扰。目前市面上其他 OTC 产品大多专注于寒凝或气血不足等其他证型，丹莪妇康煎膏的 OTC 上市为气滞血瘀型痛经患者提供了可自由选择购买的机会，满足她们未被满足的需求。

拜耳与大姨吗合作 提供多方位的痛经解决方案

拜耳一直致力于为消费者提供更多高品质的自我保健解决方案，满足中国消费者多样化的健康需求。为了关注我国女性痛经的现状并给予她们多方位的解决方案，拜耳与国内首家也是最具影响力的女性经期健康管理平台，同时也是国内最活跃的移动女性社区大姨吗建立了战略性的合作关系。借助大姨吗平台所拥有的大数据优势，更贴近痛经女性的诉求，并和大姨吗联合开发“姨妈宝箱”, 以满足痛经女性的需求为契合点，共同期冀一站式解决用户的核心痛点。进入到“姨妈宝箱”后，消费者能够全面地了解自己的生理周期和生理现象所体现出来的医学含义，得到专家们提供的健康小贴士，还会得到更为精准、专业、个性化的解决方案。

马金铺基地投入使用 对中药生产进行创新发展

拜耳集团于2016年正式启用位于昆明国家高新技术产业开发区的中西药工厂。马金铺工厂于2013年由滇虹药业进行投建，目前作为拜耳在亚太地区的第二大非处方药工厂，总投入14亿人民币。该工厂占地111534平方米，总体设计遵循拜耳全球生产和运营标准，并采用了世界前沿的安全与质量控制体系和先进的生产工艺设备。中草药生产线运用德国的高新技术管控中草药原材料的收集和提炼，以先进的生产技术保证药品的优质品质。工厂一期第一阶段工程的部分中草药生产线已获得药品生产质量管理规范认证，并进行进一步升级改造工作，升级改造完成后率先投入生产拜耳首个中成药产品 -- 丹莪妇康煎膏。

丹莪妇康煎膏的制作需要紫丹参、莪术、滇柴胡、三七、赤芍、当归等十味药材，其中紫丹参具有祛瘀、生新、活血、调经等效用，是妇科要药，更是丹莪妇康煎膏的主要成分。但由于野生紫丹参的采挖具有季节性，产地分布较广，且具有长期的市场需求，因此使其收购量的稳定性难以实现。从可持续发展的角度出发，拜耳尝试进行野生紫丹参的驯化栽培，并已初见成效，使紫丹参的稳定供应得到有效保障。