-- 深度揭秘2017中国国际铝工业展

上海2017年6月26日电 /美通社/ -- 由励展博览集团主办的中国国际铝工业展作为世界铝工业展览中首屈一指的年度盛会，迄今已连续举办12届，集中展示铝行业新材料、新技术、新设备、新趋势及新应用，着力为铝材生产及下游工业应用企业打造集商贸洽谈、国际交流及品牌展示为一体的专业化平台。2017年是中国“十三五”规划承上启下之年，藉《有色金属工业“十三五”发展规划》正式出台等多项利好条件，2017中国国际铝工业展以“汽车轻量化”为最大亮点，吸引了来自于40多个国家和地区的近500家展商以及近2万名专业观众，于7月19日至21日在上海新国际博览中心W1-W3馆奉上一场铝业饕餮盛宴。

不断创新寻求突破的上海铝工业展今年从形式到内容将呈现哪些变化，主办方将为展商及观众提供哪些精彩的主题活动或现场论坛成为业界密切关注的焦点。今年的展会将会以深加工领域为核心，重点关注汽车轻量化及消费电子领域。

深入解读汽车轻量化 助铝工业突破新常态

经济新常态下，汽车轻量化成为铝工业适应新常态，引领新常态的一个重要“突破口”。为此，我国政府陆续出台政策加大汽车产业节能减排的实施力度，汽车轻量化成为大势所趋。为了顺应发展趋势，2017年中国国际铝工业展览会从历经12年的全产业链采购平台向深加工方向发展，不断与展商及终端用户沟通，以适应行业发展需要。

从以往专注于铝全产业链，到现在延伸到汽车轻量化方向，中国国际铝工业展览会伴随着铝业转型升级的同时进行着内生式创新。针对整车厂所关心的汽车轻量化热点问题，今年主办方适时推出汽车轮毂及锻件展示区与汽车轻量化连接技术发展论坛，对参观的专业观众进行精准展示，在坚持从材料、工艺再到连接技术的技术创新之外，还邀请国内外优秀整车企业设计研发人员，就如何综合配套，如何加强汽车用铝工艺展开现场展示与讨论，通过展示其最前沿的产品、技术、理念，共同聚焦汽车铝材的集成创新和工程应用。

聚焦行业前沿技术 深度研讨热点话题

先进技术是铝工业实现创新驱动发展的关键所在。近年来，机壳金属化成为消费电子的发展趋势，2016年手机金属机壳渗透率达到38%左右，这一统计可以在一定程度上得出机壳金属化已经成为外观创新的一大重要方向，并逐渐形成规模应用之势。然而，机壳金属化的首要因素是技术瓶颈的突破，在冲压、压铸、全CNC等单一工艺方面尽快实现技术成熟，从而有效降低成本，满足市场需求成为消费电子用铝亟需解决的难题。同时，铝作为优质的轻量化材料，由于在高端型材加工技术上未能取得实质性突破，航空铝材依然是一片广阔的蓝海，亟待通过技术上的突破实现“飞向外太空”。产业链后端环节巨大的市场空间，使得高端型材深加工技术成为整个铝行业关注的热点。

本届展会结合深加工论坛与深加工展示区，实现多领域、各地区优秀企业及代表产品与技术的展示与研讨。届时，包括中国在内的多个国家及地区的数百家铝业展商，将完整展示来自原材料、半成品、应用成品以及相关机械设备、辅料耗材在内的铝工业全产业链。展会还将聚焦消费电子及航空航天用铝，围绕铝加工工艺方面的焊接技术及连接技术等铝热点应用及先进加工技术进行深度研讨。

关注铝材应用加工 实现铝材突破创新

扩大下游应用及终端消费是铝行业供给侧结构性改革的有效途径。目前铝行业的消费顶峰尚未到来，仍然具有很大增长空间，同时，铝的优良性能和价格优势在很多领域更具竞争力。

本届展会立足下游应用及终端消费，结合铝合金应用问题进行铝合金在消费电子产品的外观需求及应用与铝包装展示区的组合，聚焦国内外应用技术的讨论展示。为此，主办方设置了其他特色展示专区：铝包装展示区将为铝瓶、罐及非铝类金属容器生产企业解析金属包装行业转型发展趋势，届时还将启动中国铝箔包装年度创新奖征集并进行现场报名；深加工展示区将展出企业创新深加工产品，展品涵盖交通运输、包装、消费电子等领域。

提供微“铝”行 令沟通无处不在

近年来，随着移动互联网的快速发展，通过移动终端及时了解信息、把握商机、达成交易成为市场新气象。O2O（Online to Offline -- 线上到线下）由最初的消费品领域，逐渐向工业行业渗透。本届展会主办方看准潮流，把握趋势，顺势推出铝业O2O -- 微“铝”行及RX Connect线上推广平台，引领展商及观众进入铝业“E时代”，不断通过电子营销渠道为展商提供更为专业及个性化的服务，展商通过线上产品，将于展前获得一手买家资源并与之现场进行面对面交流。展会平台+E渠道的联合推广，助力展商通过不同渠道开拓市场，了解市场。

2017年中国国际铝工业展在以往12届展会成功举办的基础上，不断适应市场变化及展商需求，将展会从形式到内容进行了大胆创新，通过推出一系列现场主题活动及展示专区，实现“大而全”向“全而精”转型升级，为努力健康实现“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念要求，加快供给侧结构性改革，不断发挥积极作用，为推动中国铝行业发展贡献力量。

中国国际铝工业官方网站：http://www.aluminiumchina.com/

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