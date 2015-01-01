在债券连接的建立下提供首个离岸电子债券交易平台

纽约2017年6月26日电 /美通社/ -- 全球领先的电子固定收益、衍生品和

电子交易平台

，宣布在经过广泛的参与后，成为第一个与中国外汇交易所（

）

连

接

的离岸交易平台，成为离岸投资者进入“债券通”的主要交易界面。

ETFTradeweb MarketsCFETS

中国人民银行和香港金融管理局（金管局）于五月十六日公布“债券通”连接，使中国内地和海外的投资者能够通过香港和中国大陆的金融机构在交易、监管、结算方面连接，买卖两个市场交易流通债券。“北向通”将在初期阶段首先启动，海外投资者将能够投资中国银行间的债券市场（CIBM）。 Tradeweb是首个为这一举措提供门户的交易平台，旨在进一步打开中国国内债券市场，也就是世界第三大债券市场。

Tradeweb Markets首席执行官Lee Olesky表示：“我们很高兴成为第一个与债券连接联系的交易平台，它是外国投资者利用通过Tradeweb在其他市场上进行的惯用做法来促进交易。 “我们认为，中国债券市场的自由化是一个里程碑式的事件，而Tradeweb很乐意成为这一举措的第一个访问链接。鉴于我们在全球2,000多个客户中的投资网络实力，我们有能力促进这个市场发展。“

香港交易所集团行政总裁李小加表示：“作为互联互通机制的延伸，债券通将进一步连接中国与海外的金融市场。香港交易所是世界领先的交易所集团，TradeWeb则是世界领先的定息交易电子平台，此次我们在债券通的服务中强强联合，相信TradeWeb丰富的行业经验和遍布全球的客户网络将有助于债券通早日实现目标。”

符合条件的海外机构投资者将能够通过使用Tradeweb的用户界面连接CFETS交易系统，直接与CFETS市场中国大陆流动性提供商进行交易。 债券连接将允许符合条件的离岸投资者开发价格，提交订单并使用允许的在岸债务工具进行交易。通过Tradeweb完全公开的报价系统建立的连接，投资者将能够向市场发送所有CIBM现金债券的请求，从而消除了通过代理银行的执行需求。

“我们很高兴Tradeweb作为一个国际交易平台，将在债券连接项目下与CFETS联系，为全球投资者社区建立桥梁，使他们能参与中国银行间的债券市场，”CFETS总裁裴传志说。 “我们希望这一安排能为这两个市场创造价值。”

此外，通过Tradeweb界面进行债券交易的投资者将受益于改进的结算流程，由于金管局中央货币单位（CMU）的被提名者的持有安排，他们可以利用全球保管人来结算。因此，这个至关重要的交易环节将提供一种更容易和更方便的方式来获得在岸流动性提供者，并允许更大的交易前价格透明度。

债券连接有限公司是CFETS与香港交易所的合资企业，将支持和协助北方投资者进入并注册新计划，为离岸投资者提供更高效，更简单的流程，以便连接与香港和内地金融基础设施机并与其进行交易。