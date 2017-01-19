必维参展“世界移动大会-上海”，提供VR虚拟现实体验

-6月28日至30日 - 展位号#W2.B01 - SNIEC上海新国际博览中心

香港2017年6月26日电 /美通社/ -- 必维国际检验集团消费品服务事业部(Bureau Veritas Consumer Products Services)欣然宣布于6月28日至6月30日在中国上海新国际博览中心 (SNIEC) 举办的“世界移动大会 - 上海” (Mobile World Congress Shanghai) 行业馆的展位（展位号：#W2.B01）内为参观者提供无线实验室的 VR 虚拟现实体验。



必维参展 “世界移动大会-上海”

欢迎莅临必维的展位，通过虚拟方式探索我们的现代化无线实验室，包括比吸收率量测 (

SAR)、 电磁兼容

(EMC)、 空中下载技术 (

OTA)

和 无线电

(RF)

测试室。所有 智能世界

(Smartworld) 产品都经过测试来验证需求，无论是验证设计概念和性能，以确定可能影响现场性能的错误，或是证明符合越来越多的标准。

展位另一重要亮点是必维Smartworld关键领域的解决方案系列，設于展台上以触摸屏展示，让您随意地探索为网联用家、网联汽车、智能手机和智能家居提供的一系列服务。

注册预订VR体验时间，通过虚拟方式探索现代化Smartworld实验室的实况：

多少人参观过测试实验室？

EMC电磁兼容测试室是什么样子？

为什么要进行 OTA测试？

如何进行 SAR测试？涉及什么？

RF射频测试室需要什么设备？

这些首字母缩略词代表什么？

此外，注册并前来必维展位参与“行业见解”活动，更有机会获得小米健康追踪器手环一只。

期待您的光临。

必维国际检验集团 (Bureau Veritas)

必维国际检验集团是全球质量检定及认证服务的领导机构，成立于1828年。集团在全球设有1,400个办事处及实验室，共有超过72,000名员工。集团一直为客户提供创新的服务与方案，协助客户的产品、基础建设与生产流程，质量、人类健康与安全、环境保护，以及社会责任等各方面，均符合标准与法规要求，从而提升业务表现。必维国际检验集团已在巴黎证券交易所上市，属于 NEXT 20 指数 (A股，上市号码 ISIN FR 0006174348，挂牌代号：BVI)。必维国际检验集团官网：www.bureauveritas.com (英文) ；www.bureauveritas.cn (中文)

必维国际检验集团消费品服务事业部 (Bureau Veritas Consumer Products Services)

必维国际检验集团消费品服务事业部是领导全球的主要质量检定服务供应商，为全球各地的消费品及零售市场提供专业的产品测试、验货、审核及技术咨询等服务，覆盖范围广泛，包括：轻工业产品、玩具及幼儿产品、纺织品、鞋类、电子电气产品、汽车及车载设备、无线通信技术及智能产品服务、食品、健体、美容及家居产品。必维国际检验集团消费品服务事业部官网：www.bureauveritas.com/cps (英文) ；www.bureauveritas.cn/cps (中文)