“2017中国工业物联网国际峰会”将于2017年9月14日至15日在上海上海圣诺亚皇冠酒店隆重举行。本次峰会是由上海希为投资管理有限公司举办。众所周知，工业物联网将会成为技术革新的重要助力。

“2017中国工业物联网国际峰会”将于2017年9月14日至15日在上海上海圣诺亚皇冠酒店隆重举行。本次峰会是由上海希为投资管理有限公司举办。众所周知，工业物联网将会成为技术革新的重要助力。企业与制造商希望通过运用工业物联网技术减少设备停机率， 提升生产安全，提高生产效率与企业竞争力度。

相关领域内的全球领先公司将会汇聚于此次峰会，最新的工业物联网技术以及趋势将会在会上被提出与探讨。在为期两天的会议时间中，会有将近150位行业专家和企业高管会出席。有关工业物联网的最新资讯，技术以及在多种行业内的运用将会被一一呈现在参会者眼前。演讲的话题将会被注重在工业物联网生产，工业物联网在各行业运用，物联网网络安全，精益生产，最新的物联网解决方案以及工业云平台的运用等。同时本次会议也作为一个平台，设置了很多互动交流的环节，帮助大家增进了解，对话合作。

本次论坛将就如下热点话题进行深入探讨：

工业物联网政策与标准的概况

全球工业物联网市场的总体形势与前景及面临的挑战

IIoT：重塑并推动制造业数字化转型

从数据到决策：工业物联网的边缘计算

工业无线网络提高生产安全

工业云的应用及其对工业物联网行业的影响

工业的智慧

大数据和工业设备保护预测

Plant web数字生态系统解决方案帮助用户实现卓越运营

通过IoT加强节能及简化楼宇运营

工业机器人与数字化开启工业生产新时代

小组讨论：如何在符合工业物联网标准的同时增强不同IoT设备间的连通性

工业互联网与工业4.0—两个领域的最佳结合

智能工厂提高汽车制造质量与效率

发展制造业IoT应用的智能工业传感器

智能工厂的物联网安全预测及应对措施

物联网如何颠覆现有商业模式

当精益生产遇到工业物联网

汽车行业中工业4.0的最佳实践

工业物联网技术解决方案

如何在石油天然气行业运用IoT技术

智能城市的未来：机遇，挑战和最佳实施方案

更多信息：

http://www.ecvinternational.com/2017IIotSummit/

联系人：杨先生

电话：+86 21 8026 0707 转 607

邮箱：[email protected]