科学点亮智慧生活 航天筑梦精彩未来

为普及科学知识、弘扬科学精神、传播科普思想、倡导科学方法，在全社会推动形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围，让民众学习、了解更多的前沿科学知识

为普及科学知识、弘扬科学精神、传播科普思想、倡导科学方法，在全社会推动形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围，让民众学习、了解更多的前沿科学知识，由中共南昌市青云谱区委、南昌市青云谱区人民政府主办的大型系列高端科普论坛——青云·墨子论坛于6月25日在南昌市青云谱区综合服务中心大礼堂正式启动。

本次论坛旨在传播科学理念，启迪科技创新，以“中国航天，探索宇宙”为主题，“仰望宇宙星辰，点燃科学梦想”为口号，邀请中国月球探测工程首席科学家欧阳自远，中国工程院院士、战略导弹与运载火箭技术专家龙乐豪，行星科学家、科普作家郑永春，中国宇航学会会员、中国空间科学学会空间探测专业委员会委员庞之浩出席活动并向全社会展示其研究成果、科技经历、实践经验等，著名主持人郎永淳担任主持嘉宾。

光影互动《未来之光》拉开了活动帷幕，表演受到在场嘉宾的一致好评。随后，主持人一一介绍了莅临本次论坛的领导嘉宾。接着，与会领导对前来参加论坛的各位领导嘉宾表示感谢，并进行致辞。他表示，南昌市青云谱区的发展一直处于整个大南昌发展的重要位置，区委区政府充分认识到科技创新对一座城市经济转型升级的重要性，据此，特举办青云·墨子论坛，一方面是为了提高南昌市民对科技的认知；另一方面则是对引入北京高端科技资源的一次探索。

在接下来的演讲嘉宾演讲环节中，郑永春、庞之浩、龙乐豪、欧阳自远四位科学大家分别从各自所擅长的领域出发，讲述了人与宇宙的关系；讲述中国在载人航天事业发展的过程中，出现的一些令人难忘、值得纪念的故事；回顾了我国火箭研发与航天发展的历程。科学家们结合自身经历，侃侃而谈，赢得现场观众的阵阵掌声，与会人员纷纷表示，科学家们的演讲帮助社会大众近距离地了解航天、认识航天，让大家可以切身感受航天科技的魅力，同时，还能引导青少年热爱航天事业，对航天事业充满好奇。

活动现场，嘉宾们与观众进行面对面交流，并对时下的科普热点进行深入解读。嘉宾们在讲解的过程中妙语连珠，让全场观众再次感受到航天知识所带来的惊喜与趣味。最后，在场领导、嘉宾举行了青云·墨子论坛的启动仪式，宣布论坛正式启动。

在我国科学事业蓬勃发展的历史时期，本次论坛将对推动在全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围产生积极作用，有助于激发创新活力、吸引全国各地，特别是北京高端科技资源可以落户青云谱、落户南昌、落户江西。