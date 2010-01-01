EPYC问世，天地超云与AMD同步推出服务器新品

美国时间6月20日，AMD在奥斯汀发布了采用Zen架构的企业级处理器EPYC（霄龙），天地超云与AMD同步推出了基于EPYC处理器的服务器R2210 A11。据悉，超云也是国内最先发布支持EPYC服务器的厂商。

美国时间6月20日，AMD在奥斯汀发布了采用Zen架构的企业级处理器EPYC（霄龙），天地超云与AMD同步推出了基于EPYC处理器的服务器R2210 A11。据悉，超云也是国内最先发布支持EPYC服务器的厂商。

全新的EPYC 7000系列处理器瞄准云计算、虚拟化、大数据、深度学习、高性能计算、软件定义等领域应用，希望能够开启数据中心的新时代；而数据中心新型业务从小规模尝试发展到大规模部署的过程中，常规性的产品更新往往不能满足对性能的需求。本次超云发布的服务器新品R2210 A11，旨在打破性能提升幅度不足带来的瓶颈问题，革新用户业务体验。



全面革新：带来全方位收益



超云R2210 A11服务器支持AMD EPYC 7000系列处理器，在处理器核心、内存带宽、IO互联与安全性上重新定义：CPU最高支持32核心、64线程，内存支持2666MHz八通道读写，单颗CPU即支持3个PCI-E 3.0 x16和3个PCI-E 3.0 x8，同时在本机存储方面针对业务开发配置NVMe与M.2 SSD接口，大幅优化用户闪存使用场景，提高IO速率。

R2210 A11秉承一体化设计原则，在服务器性能、稳定性、虚拟化及节能方面进一步加强，降低用户TCO，显著提升业务收益。

业务定位：针对应用场景优化



R2210 A11通过革新的产品性能，突破性的扩展能力，满足客户计算存储均衡型的业务需求，可以部署至互联网、大型企业、政府、教育、医疗等行业，同时支持超算领域的大规模并行计算，尤其针对如下业务进行优化：



lIT虚拟化业务：凭借单颗处理器多达32核心与高容量高频率DDR4内存技术，单台机器可轻松支撑8个以上虚拟机，优化APP服务器与Web端架构；



l软件定义存储业务：将传统双路软件定义存储迁移到单路架构，不降低性能的情况下，节约计算模块的投入；



l公有云/私有云：计算、容量存储、NVMe缓存三项结合，加速公有云/私有云部署速度，降低基础设施投入总数量；



l内存计算：单处理器支持8通道内存数据同步存取，内存传输速率达到惊人的170GB/s，是传统SSD的350倍，采用Memcached、Redis等应用架构，成倍提升业务检索能力；



l高性能与机器学习：与超云战略合作厂商Mellanox携手，采用多核集群加速高性能计算、人脸识别、机器学习等业务。



技术突破：单路替换双路



超云R2210 A11全新架构服务器，整合多项先进技术，提高产品易用性，并针对以往服务器功能瓶颈做重点提升：



l领先计算能力：单路全尺寸主板设计，将EPYC单颗处理器性能最大化发挥，浮点计算能力与内存计算能力较目前主流双路处理器成倍提升，实现单路替换双路的计算水平；



lIO突破：IO速度一直是制约用户业务发展的重大瓶颈，R2210 A11板载设计PCI-E x4速率的NVMe SSD接口，配合EPYC优异的IO吞吐上限，轻松将单机IOPS提升至百万级别；



lPCI-E Switch：突破传统单路服务器扩展瓶颈，可支持多达6张扩展卡，实际PCI-E总速率达到72GB/s，大于目前绝大多数主流双路服务器PCI-E总速率；



l业务安全：采用物理隔离方式，通过内存分区加密与隔离的双层控制方式，将被保护的业务独立运行，支持虚拟机隔离管理，保障云计算IAAS架构安全稳定。

超云R2210 A11服务器



规格预览：前所未有的飞升



l处理器：AMD 单颗 EPYC7000系列处理器，最高支持32核心



l内存：8 DIMMDDR4-2666MHz及以下频率，ECC Registered 1.2V，8内存通道



l存储：最高支持前置12块3.5/2.5寸热插拔硬盘，后置4块2.5寸热插拔硬盘，支持硬RAID；支持1个M.2 SSD扩展，4个NVMeSSD接口，1个SD卡插槽



l扩展卡：6个PCI-E3.0扩展卡插槽



l管理：独立IPMI 2.0带外管理接口，支持远程KVM



l供电：冗余白金电源，支持AC220V/DC 240V，兼容交直流数据中心



核心价值：让数据中心更简单



在未来，由于设备的集约部署和单机性能的提升，数据中心的发展将走向虚拟化、自动化、小型化、融合化的趋势；如何处理纷繁复杂的用户需求、不断升级的业务应用与基础设施之间的匹配，是IT建设首要解决的问题。天地超云通过多元化的产品方案供应、持续创新的变革精神，努力让用户的数据中心更加简单。