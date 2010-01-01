天海电子军民融合产品闪耀第六届国防信息化装备展

第六届中国国防信息化装备与技术展览会于6月19日在北京中国国际展览中心拉开帷幕，展会持续三天。作为中国唯一 一个以国防信息命名的展会，国防信息化装备展已成为展示我国国防和军队信息化建设的前沿装备、加强军民融合、技术交流和产品洽谈的供需平台。

第六届中国国防信息化装备与技术展览会于6月19日在北京中国国际展览中心拉开帷幕，展会持续三天。作为中国唯一 一个以国防信息命名的展会，国防信息化装备展已成为展示我国国防和军队信息化建设的前沿装备、加强军民融合、实现信息沟通、技术交流和产品洽谈的供需平台。

本次展会上，天海电子展出了军用电台与战术智能终端、综合指挥调度、宽窄带融合、应急通信解决方案、方舱与车辆改装等五个板块的新产品与技术成果，吸引众多海内外客户到访观摩。

来自塞尔维亚、赤道几内亚等多个国家的武官认真聆听了天海电子技术人员的详细讲解，通过与天海电子人员进行深入交流后，对天海电子的产品服务、技术水平的专业度予以了高度评价。

本次展会，天海电子展出了多款手持式、背负式军用超短波电台产品及配件，该系列军用电台创新的结构设计、优越的性能指标、IP68的高防护等级、丰富的功能和配件获得了客户高度认可。

6月20日，习近平总书记于中央军民融合发展委员会第一次全体会议上发表重要讲话并强调，把军民融合发展上升为国家战略，是我们长期探索经济建设和国防建设协调发展规律的重大成果，是从国家发展和安全全局出发作出的重大决策，是应对复杂安全威胁、赢得国家战略优势的重大举措。

作为一个有着悠久历史的军工企业，天海电子积极响应国家军民融合战略，一方面将军工领域军用方舱、特种车辆及信息系统集成等方面的技术优势转为民用，积极拓展公安、消防通讯指挥车市场；另一方面充分发挥专网领域的民品技术优势，利用民品的规模化优势降低生产成本，缩短供货周期，从而为军方提供更具性价比的数字集群产品和更好的服务。未来天海电子将继续紧随军民融合战略，持续以创新为发展动力，不断输出更多先进产品与技术，助力国防和军队信息化建设。