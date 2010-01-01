中国联通小沃科技与上海交大共建大数据联合实验室29日正式启动

6月29日，由上海交通大学、中国联通小沃科技、中国联通研究院、广视通达共同筹建的大数据联合实验室将在上海交大闵行校区召开发布会，同期还有大江会·大数据产业联盟正式对外宣告成立。届时，上海交通大学校级领导、中国联通集团领导以及中国联通小沃科技、大众点评网、WIFI万能钥匙、CLOUD等大江会·大数据产业联盟的首批优秀互联网企业家和众多大数据领域的专家、学者以及媒体人士，将共同见证大数据联合实验室及大江会·大数据产业联盟的正式诞生。

随着近几年互联网信息科技等新兴行业的兴起，互联网化、信息化和数据化已经成为经济增长的主要推动力。当下，基于云计算的数据挖掘、分析与运用逐渐成为人类未来经济发展的新引擎，数字经济与云等相关领域研究更成为科技界最关注的焦点，在此背景下，小沃科技率先发动与中国联通研究院、上海交通大学、广视通达共同筹建大数据联合实验室，以进一步发挥资源共享与能力互补效应，夯实在大数据领域的能力与市场开拓能力，实现产学研的有机结合。

另一方面，在国家政策指引下，各行业都在积极着手布局大数据技术与产业，互联网企业也亟需凝聚共识、抢占机遇、汇聚合力，共同发挥行业自律及企业自觉，实现大数据产业的竞争优势和规模效应。在此背景下，大江会·大数据产业联盟孕育而生，旨在进一步聚合互联网产业力量，发挥数据资源聚拢及流通优势，真正实现互联网大数据产业的革新升级。

联通小沃科技总经理魏欣表示：“大数据时代离不开数据资源的充分流通与开放共享，让原本隔离的信息孤岛彼此相连，才能真正发挥数据资源的化学效应。”

互联网+时代，随着社交网络、电子商务和移动通信的飞速发展，现代社会进入了一个以PB为单位的信息爆炸新时代。一个大规模生产、分享和应用数据的时代正前所未有的开启。可以说，数据正成为巨大的经济资产，将为社会注入全新的创业方向、商业模式和投资机会。

那么，撬动未来中国大数据行业的发展力量是什么?大数据资产如何流通与变现?本次发布会上，大数据领域的行业专家和业内精英将对中国大数据产业发展方向和创新有精彩的解读。

届时，关于大数据联合实验室建设规划和实际应用项目将会一一揭晓，现场还将就大数据前沿议题展开精彩的圆桌讨论。与此同时，为了进一步强化高校人才与市场需求接轨，现场还将有来自中国联通小沃科技、WIFI万能钥匙、触宝科技等一批知名互联网企业开展现场宣讲和招募，向上海交大在校生开放正式工作岗位和实习生职位。

关于小沃科技：

小沃科技有限公司是中国联通全资子公司，2014年11月独立化运作。作为运营商能力与互联网发展的融合者，小沃科技持续打造基于大数据精准营销的应用分发平台、以泛娱乐为核心的内容聚合平台以及跨接运营商和移动互联网的能力开放平台，致力于构建强大的运营商互联网生态圈。小沃科技拥有线上线下相结合的完备的产品体系，包括综合性应用分发平台“沃商店”、垂直游戏运营平台“沃游戏”、家庭娱乐“沃家游戏”以及“V乐游戏”等。累计覆盖用户规模超过3亿户，聚合20多万家开发者，为众多开发者和海量用户提供集通信账户计费、流量、数据和推送为一体的功能性综合服务。