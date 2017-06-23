光启：新型智慧城市建设创新领跑者

新型智慧城市的“创新”，可以简单地概括为“新型智慧城市建设的新认识”、“新型智慧城市规划的新思路”、“新型智慧城市推进的新体制”、“新型智慧城市执行的新举措”四个方面。

新型智慧城市的“创新”，可以简单地概括为“新型智慧城市建设的新认识”、“新型智慧城市规划的新思路”、“新型智慧城市推进的新体制”、“新型智慧城市执行的新举措”四个方面。2017年，是我国新型智慧城市快速发展的一年，许多城市积极争取并开展新型智慧城市示范试点的申报工作，新型智慧城市建设引起了社会各方面关注。2017年6月11日，深圳光启高等理工研究院荣获“2017中国新型智慧城市创新50强”创新贡献奖，之后，光明网联合CIO时代网对深圳光启高等理工研究院副院长、光启科学有限公司联席行政总裁栾琳博士进行了专访。通过访谈，进一步分享光启在智慧城市建设领域的创新经验和创新思路。

CIO时代学院院长姚乐（左）为栾琳博士（右）颁发中国新一代IT产业推进联盟常务副理事长聘书

请问：贵公司在”这种新型智慧城市建设中有哪些创新的技术？它们的特色是什么？包含哪些主要内容？

答: 光启现掌握了世界前沿的超材料技术、人工智能技术和新型空间技术及相关核心自主知识产权，并充分融合物联网、云计算、大数据等新一代信息技术，推出光启自有的浮空器“云端”号空间大数据平台、超级Wi-Fi、智能光子、手势识别、图像识别及语音识别等人工智能技术产品，通过这些创新产品，构建“1+N”智慧城市创新模式，来构建安全、幸福、绿色、创新的智慧城市。光启在智慧城市领域拥有以下几方面特色：

以云端号、无人机等为代表的空间大数据采集处置平台，可以改变目前信息孤岛的状况，实现各部门数据的高度融合、深度挖掘和综合利用。

建立以城市级大数据中心、城市级应用协同服务平台为核心的智慧城市架构体系，大力拓展各种感知能力，推进更个性化服务，让城市管理者、老百姓、企业三方面都得到实际体验。

手势识别、语音识别、图像识别的AI能力和产品，是智慧城市创新模式的组成部分，将服务于智慧交通、智慧园区、智慧旅游、智慧家居等领域，提高城市的智慧水平。

例如“云端”号空间大数据平台是集通信、光学遥感、物联网监控监测、大数据收集和分析于一体的空中驻留平台，载荷大，覆盖范围广，可搭载400kg载荷，最高上升至2000m高空，采用新型材料技术，通过一根光电复合缆系留于地面锚泊系统，最后接入大数据中心。“云端”号已于2015年12月在广东东莞松山湖（生态园）完成全球商用首飞，2016年10月21日在贵州遵义试飞。

光启的飞行机器人SkyX，是融合固定翼和多旋翼的混合型无人飞行器，具备垂直起降、平顺翻转、高速巡航、精准悬停等特点。配合其独特设计的地面中继站和自主充电设备，该无人机系统可以实现长距离、大范围的接力式巡航，为石油管网巡逻、电力巡线、边境巡逻、海岛巡视等长途远程监控应用提供了可靠的空中平台，是输水管道、油气管道监测、数据收集的绝佳选择。

光启视界（Kuang-Chieye Sight）技术的核心是强大的计算机视觉算法。通过结合不同的专业算法，可提供多种非接触式技术：手势识别、用户感知、面部分析和动作识别等。eyeSight在全球市场上拥有独一无二的智能交互解决方案，能同时提供简洁、个性化的手势交互系统和用户数据分析技术，为用户提供更加先进、智能、温馨的家居体验。

光启视频分析解决方案（Agent Video Intelligence）基于专利软件体系结构、先进的计算机视觉和机器学习算法，再加上多年进行大型监控部署的软件开发经验，致力于提供高质量的视频分析解决方案，与各类第三方系统无缝衔接。AgentVi的解决专利方案可让用户的视频监控网络发挥最大的作用，通过自动化视频分析监测相关事件并发出警报，加快录像搜索和从监控摄影机拍摄画面中提取统计数据的速度。通过AgentVi的解决专利方案，用户能够提高设施的安防水平，加强保安和监视系统操作员的效率，生成重要业务资讯，并更好地管理人员流动和车辆交通。目前我们把视频分析能力和“云端”号空间大数据平台结合起来，可以对区域人群密度、异常行为做一些分析。

智能光子技术，是光启的源头创新技术，以光为业务传送介质实现授权、识别及信息传递，形成了光子认证、光子支付等独特的产品和解决方案，已成功应用在智慧园区、安防、金融、地产等多个行业。

光启超级WiFi无线互联解决方案是光启基于Meta-RF电磁调制技术开发的针对高密度、大人流量、复杂电磁环境的无线覆盖解决方案，可预设信号传播范围，严格把控信号干扰，降低辐射电磁波功率，实现“高密度依然高速度”的网上冲浪体验。

除此之外，光启还有很多其他的创新产品可以应用到智慧城市上，比如超长续航H1系留无人机等，同时在人工智能方面也有一些独特的东西，比如我国每年由于疲劳驾驶造成的车祸非常多。光启手势识别技术，通过车载摄像头可以辨别人的行为，可以捕捉人的脸部眨眼睛的情况以及姿态来辨识司机的状态，用于防疲劳驾驶。这些都可以放到能力平台上，可以为各个应用所调用。

请问：贵公司在新型智慧城市建设中的创新技术为城市的管理者带来哪些创新服务或价值？为城市的居民又提供了哪些创新服务或价值？

答：可以举几个例子。光启基于智慧城市解决方案中的重要产品“云端号”空间大数据平台，可以为城市管理者提供空地一体化全方位感知，提供公共安全综合管控解决方案和服务，汇聚政府和社会数据资源，实现对城市运行状态的全面感知、态势预测、事件预警和决策支持，提高跨部门跨领域的协同指挥能力，形成“平战结合”的运行管理新模式，实现政府治理体系和治理能力现代化。

光启城市公共安全综合管控平台，统一汇聚城市各单位具有共享价值的公共安全数据，为全市公共安全管理提供统筹研判、预防预警、应急处置、协同调度等功能服务，并与各单位的专业信息系统互为补充，构建一体化的公共安全防控体系，实现信息互通、资源共享、精细管理、数字决策，突出解决关口前移、预防预警的问题，推动城市公共安全管理机制的变革。总体上增强城市规划、运营、决策能力，提高数据利用率、提升交叉行业应用支撑力。

此外，光启为城市居民提供智慧交通、智慧环保、智慧园区、智慧旅游等解决方案，实现便捷管理。融合、便捷的民生服务提升城市居民的获得感和幸福感。比如老百姓可以足不出户通过手机等了解到交通、环保城市管理等各方面的信息，如随时随地获取空气质量等方面信息，为出行提前做好准备，小区的健身设施、绿地等信息随时可以被共享，街道摊贩乱摆放的现象得到遏制，河流被污染可以马上发现排污口，交通拥堵和事故处理时间大大，停车场出入更加快捷便利…上班、看病、出差、休闲都将变得方便轻松。

请问：贵公司在2017年计划推动哪些项目落地，这些项目会给城市和居民带来哪些改变？

答：2017年，光启将在全国重点推动“1+N”智慧城市创新模式落地，具体包括“云端”号空间大数据平台、智慧旅游、智慧园区、智慧农业等项目。同时光启也将在海外展开智慧城市试点。这些项目作为新型智慧城市的创新项目，将会实现对政府、社会、企业的大数据进行整合与应用，从而对整个城市的管理和服务进行大跨度升级。

光启“1+N”智慧城市创新模式，可以为智慧城市建设提供从顶层规划设计到集成实施、运营维护、拓展升级等服务，通过智能化解决方案，全面提升城市安全管理水平，促进城市变得更加绿色宜居，促进人民生活更加便捷、幸福，同时以创新带动产业发展，促进城市科技进步和转型升级。