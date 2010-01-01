百度VR直播首秀成功，翻开WebVR新纪元

百度VR是一款由百度官方出品，面向广大VR爱好者的VR内容聚合平台，提供沉浸式VR内容浏览体验，帮助用户在VR环境下进行网页浏览、视频播放、VR直播观看、WebVR游戏体验等。为了更好地将创新技术在第一时间以有趣的模式传递给用户，特与VR垂直领域的领先媒体——新浪VR强强联手，推出此次直播首秀。

百度VR直播首秀 五大创新功能成为“爆款”

通过此次直播，百度VR展现了其强大的革新力，同时也俘获了众多粉丝。整个直播为90分钟，共计3.8万人次观看，获赞1.5万。在新浪VR直播主持人VR姐的带动之下，百度VR的产品与技术经理热情地与网友互动，以喜闻乐见方式对百度VR进行了介绍与演示，过程趣味横生，气氛轻松活跃。

百度VR直播首秀现场演示

直播共向网友展现了五个板块：

第一是全景视频和VR眼镜的适配。包括风景、美食、学校、美女、动画、运动等，其中演示的“阿拉斯加绚丽极光”VR视频被众多网友点赞称绝；“充满灵感蛋糕口味的甜品”的全景制作过程，有网友称“像在看迪士尼电影一样”，如果觉得视频不错，还能分享给朋友；此外，百度VR还与各大VR眼镜厂商合作，并开发自己独家的校准器，市面上主流的三十几款VR眼镜全都适配。

第二是网页浏览功能。现场通过搜索“部落冲突”关键词、输入B站网址，百度VR瞬间能把所有的普通网页渲染成IMAX观看效果。主持人VR姐极力推荐，用户珍藏的那些种子资源链接，可以通过复制到百度VR上，一键切换成iMAX效果观看。此外，百度VR还能访问各种VR站点，直接观看全景内容。

第三是3D界面介绍及语音交互演示。通过点击百度VR首页的VR眼镜，进入3D/VR模式。百度VR的技术经理通过语音搜索“滑雪”，立即出现了各种滑雪视频供选择。此外，转动头部，3D场景还能自动切换视角，用户可以坐着、躺着等各种姿势观看VR内容。

第四是WebVR游戏。百度VR聚合、开发了众多好玩的WebVR游戏，直播中着重向网友演示了引人入胜的“VR 密室逃脱”，主持人VR姐可谓是玩得忘乎所以。

第五是百度VR跟度秘的合作畅想。在演示的视频中，度秘是融合了百度VR的一款智能语音助手，通过百度VR聚合的内容，度秘能够满足用户更多的需求，一键进入各种虚拟场景，不受各种地域时间的限制。

百度VR官网 vr.baidu.com

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解决网友关心的问题，VR才能走得更远

在对百度VR的特色功能展示之余，两位嘉宾还对网友的提问做了正面解答。网友比较关心的特色功能，分别有：“分享功能”，VR资源分享之后，在分享内容下面会显示“分享来自百度VR”；“支持输网址功能”，当百度VR热站里的资源无法满足用户时，用户可以将自己平时收藏的网址直接粘贴至百度VR，便可享受IMAX体验；VR视角自动切换，此功能完美解决了观看姿势与角度问题，无论用户如何变换姿势，百度VR都会智能切换至当前画面。而网友们的提问更是句句可爱，其中有网友问“用普通头显就可以看吗？”、“我是近视能看吗？”产品经理对此给出的答案是：普通VR眼镜皆可；600度以下没有问题。

直播的最后，技术经理透露百度VR的PC端将在不久的未来与大家见面，未来会更加精彩和有趣！主持人VR姐更是不禁惊呼：“这是我到目前为止，体验过的所有VR APP里最好的。”

百度VR创新布局 助力VR产业发展

此次直播呈现了百度VR的功能与体验优势，凸显了百度VR在创新模式下的不断突破。百度VR依托技术优势，实现了720°全景环绕效果的VR观看模式，并且支持裸眼全景观看模式，通过WebVR连接VR视频、WebVR游戏、全景图片、3D大片等资源，不断拓展VR的内容边界。此外，百度VR还与产业链上下游打通关系，与VR硬厂商、VR内容商、行业组织等建立长期合作关系，助力VR产业整体发展。